Chiara Ferragni è inarrestabile, sotto tutti i punti di vista. Non solo nonostante abbia perso il primato dei follower perché scavalcata da Khaby Lame continua a far notizia con ogni suo post (e sono tanti, ogni giorno) ma prosegue la sua scalata verso il successo anche con il brand che porta il suo nome.

In questi ultimi mesi la moglie di Fedez e mamma di Leone e Vittoria ha lanciato una marea di prodotti, tutti contraddistinti dall’ormai iconico occhio. Capi e accessori che, nonostante qualche polemica sui prezzi non proprio economici, diventano sold out in poche ore. Insomma, dai completi alle scarpe passando per occhiali da sole, borse e borsette, borracce e tutine per neonati: tutti pazzi per i pezzi firmati Chiara Ferragni.

Chiara Ferragni, quanto costa il nuovo trolley con l’occhio

C’è per esempio la ‘linea runner’, ovvero il completo bicolor rosa e arancione, composto da shorts, felpa e berretto caratterizzato dall’iconico logo “Eyelike”. Il prezzo? 395 euro il costo completo (125 euro per i pantaloncini, 195 euro per la felpa e 75 euro per il cappello). E poi, visto che siamo in piena estate, la coloratissima borsa da mare che sul sito Chiara Ferragni Collection è descritta come “Tote bag rosa trasparente. Dettaglio Logomania sui manici”.





La borsa è disponibile in rosa, verde e azzurro e costa 175 euro. “Bellissima, super glamour” per molti, ma non mancano critiche per il prezzo: “175 euro per una borsa di plastica è una follia”. Ora un nuovo prodotto lanciato a pochissimo dall’inizio d’agosto ancora dedicato alle vacanze e ancora ‘di lusso’ visto il prezzo: il trolley (sempre con l’occhio) della sua linea Chiara Ferragni Collection.

“Trolley con banda Maxi Logomania. L: 34 x P:20 x H:52,5”, si legge sul sito a proposito del trolley, che è disponibile in celeste, rosa e nero. Ora il prezzo, che ancora una volta ha fatto storcere il naso a diversi fan: costa 250 euro. “250 euro per una valigia? E chi se la può permettere?”, commenta un utente, come riporta Leggo. E ancora: “Prezzo immorale” e “È troppo costosa per noi.”. Ma visti i precedenti c’è da scommetterci che anche col trolley Chiara Ferragni festeggerà l’ennesimo sold out.