“Ha detto sì”. La coppia vip si sposa, l’annuncio (e l’anello al dito) arriva in diretta social

Coppia Vip pronta al grande passo. Un momento di pura gioia per l’intera famiglia della moglie di Fedez. Non poteva che sopraggiungere l’ennesima buona notizia dai Ferragnez, che presto diventeranno anche zii. Infatti dopo più di dieci lunghi anni di fidanzamento e un bebè in arrivo, la coppia formata da Francesca e il compagno si dice pronta per un altro grande passo.

Ormai i fan non fanno che seguirli felici sui profili social e fare il tifo affinchè la loro storia sia da modello per tutti gli innamorati. E nelle foto condivise con i follower gli occhi di Francesca non fanno che brillare in seguito alla proposta di matirmonio ricevuta dal suo amato Riccardo, conosciuto anche come Riku.

Un nuovo anno che ha decisamente portato grandi novità nella vita di coppia, a partire da quando a fine gennaio i due hanno comunicato a tutti di aver trovato una nuova casa in vista dell’arrivo del primogenito. Ma come se non bastasse, Francesca e Riccardo sono pronti a promettersi amore eterno.





La proposta di matrimonio è arrivata nel bel mezzo dei festeggiamenti per il compleanno della futura mamma. Un momento in cui tutta la famiglia era presente. Insieme per festeggiare non uno ma due eventi presso l’agriturismo di Salò, in provincia di Brescia, sulle rive del Lago di Garda, come cornice ideale per un “momento indimenticabile”, come ha commentato Chiara Ferragni sotto il post condiviso dalla sorella: “Quanti pianti, troppo belli”, aggiunge anche Valentina, la più piccola delle sorelle.

E diversi scatti per rendere ancora più indimenticabile la gioia condivisa da tutti: “Mia sorella si è fidanzata ieri sera, congratulazioni”, afferma ancora Chiara mostrando la foto in cui Francesca indica l’anello al dito. Una gioia dopo l’altra in attesa che arrivi il primogenito annunciato a tutti sotto i miglori auspici solo qualche tempo fa: “Ma il cielo è sempre più blu… e anche tu”.