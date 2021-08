Chiara Ferragni si gode la sua estate italiana in Sardegna. Partita con un jet privato con tutta la family e alcuni amici, ogni giorno non manca di condividere le sue giornate su Instagram e, naturalmente, i suoi outfit favolosi (e quelli dei suoi figli, Leone e Vittoria, che sono già due baby star dei social). Tra abiti e accessori coloratissimi, con dettagli glamour e costumi di ogni tipo, difficile che Chiara Ferragni passi inosservata in terra sarda. Bellissima, di giorno e di notte.

Proprio a Porto Cervo la moglie di Fedez ha sfoggiato anche un nuovo gioiello, un regalo, che ora porta sempre al collo. Lo ha ricevuto da Aquae Jewels ed è una bellissima collana in oro bianco con zaffiro rosa a forma di cuore, impreziosita da diamanti puri su tutta la sua circonferenza. Si tratta di un gioiello disponibile in tre varianti d’oro puro 18 carati (giallo, bianco, rosa) e personalizzabile con quattro pietre (smeraldo, rubino, zaffiro, zaffiro rosa).

Chiara Ferragni, il prezzo delle scarpe da Cenerentola

La collana in oro, diamanti bianchi e zaffiro rosa a forma di cuore da 3 carati indossata da Chiara Ferragni, che comunque mixa spesso questi gioielli super lusso con bijoux low-cost, ha un valore medio sul mercato di oltre 13 mila euro, come specificato sul sito del brand, ma è venduta online sul loro sito a un prezzo notevolmente inferiore: circa 6100 euro.





Ma a proposito di “brillantezza” non sono sfuggite le sue scarpe tempestate di glitter. Chiara Ferragni come Cenerentola, perché quelle calzature sembrano proprio prese in prestito da una principessa delle fiabe. Le ha fatte vedere in un post e tra le Storie indossandole per una serata fuori con gli amici che sono partiti con lei alla volta della Sardegna. Impossibile per un’appassionata di moda restare indifferente davanti a queste scarpe.

I dettagli e pure il prezzo. Le scarpe in questione sono di Mach & Match, brand di cui Chiara Ferragni ha già indossato le creazioni. Come quelle in raso di seta nero, elegantissime e di classe sfoggiate sempre in questa vacanza, queste invece sono décolleté a punta con cinturino alla caviglia, tacco di 10 cm e tomaia interamente ricoperta di glitter argentati con un fiocco gioiello. Certo, il prezzo è un po’ proibitivo perché le scarpe da principessa di Chiara costano quasi 1000 euro, 979 per l’esattezza.