Per Chiara Ferragni e Fedez il Natale non era cominciato nel migliore dei modi, infatti avevano interrotto bruscamente le loro vacanze alla vigilia perché la piccola Vittoria non era in buone condizioni di salute. Ma non si tratterebbe di nulla di particolarmente serio, infatti aveva avuto un po’ di febbre come il fratello Leone, ma fortunatamente i tamponi avevano dato esito negativo al coronavirus. Poi è iniziata la grande festa e il regalo del rapper milanese a sua moglie è stato davvero da togliere il fiato.

Alcuni giorni fa Chiara Ferragni e Fedez hanno fatto una sorpresa al primogenito. Questa volta ha bussato alla porta di casa è Spiderman in persona. La reazione di “Lello”? Sorpreso e felice, come sarebbe stato ogni bambino al posto suo. Dopo lo stupore iniziale, il figlio di Fedez ha presentato a Spiderman la sorellina Vittoria, gli ha mostrato alcune foto di quando era piccolo e per finire gli ha scattato delle foto con la Polaroid prima di ringraziarlo per esserlo passato a trovare. “Crescerò più di te”, gli ha promesso.

A pubblicare il meraviglioso cadeau di Fedez è stata ovviamente la stessa Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale non poteva certamente non postare sul suo profilo Instagram l’immagine del regalo da sogno. Ha ringraziato il coniuge e anche le sorelle e sua madre per altri regali bellissimi. Inoltre, la coppia si è pure data alla pazza gioia per quanto riguarda il cibo. Ha ordinato il pranzo natalizio ad un ristorante extra-lusso di Milano, Palazzo Parigi, e hanno degustato cotolette, patate e verdura e purè.





Chiara Ferragni ha ricevuto dall’amatissimo marito un enorme e straordinario anello di diamanti, che ha mostrato ai suoi fan. E ha scritto: “Grazie al mio amore per questo anello di diamanti e grazie alle mie sorelle e a mia madre per un altro anello di oro e diamanti”. Non è stato svelato invece il regalo della donna nei confronti di Fedez. Chissà se quest’ultimo non pubblicherà nelle prossime ore qualcosa o se invece vorrà tenersi stretto per sé il cadeau della bellissima e bravissima super influencer.

Non è la prima volta che l’artista lombardo faccia un regalo così bello a Chiara Ferragni. Non è ancora stato rivelato il costo del prezioso, anche se molto probabilmente siamo in presenza di una cifra da capogiro. Dopo alcuni momenti di preoccupazione per la figlia Vittoria, i Ferragnez si sono goduti al massimo la vigilia e Natale in attesa dell’imminente Capodanno.