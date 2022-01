Si parlava di crisi Ferragnez ma erano solo voci: Chiara Ferragni e Fedez sono più uniti che mai. Dopo la vacanza in Franciacorta, ovviamente documentata minuto per minuto su Instagram, con i piccoli Leone e Vittoria la serata speciale e all’insegna del romanticismo dell’influencer e del rapper.

E in un attimo sono decisamente smentiti i rumor sulle presunte difficoltà del matrimonio: la coppia Chiara Ferragni e Fedez ha cenato da Carlo Cracco in Galleria, nel cuore di Milano, in una sala riservata e decorata con un tripudio di petali di rose e candele.

Chiara Ferragni, il super regalo di Fedez

Una serata così di solito è per festeggiare qualcosa. E molti, vedendo le fotografie della cena esclusiva sui social, si sono chiesti quale fosse l’occasione da celebrare in modo così importante e romantico. Anche perché in questi giorni non ricorre né l’anniversario di nozze, né il compleanno di uno dei due. Quindi, probabilmente, non c’era alcun evento. Solo il gusto di uscire e godersi una bella serata.





Va detto infatti che durante le feste Chiara Ferragni e Fedez sono stati isolati per via del Covid. Costretti alla quarantena, hanno festeggiato Natale e Capodanno da soli e forse si sono regalati una cena a luma di candela. Lui ha affittato un intero locale alla Galleria Vittorio Emanuele, pieno di petali di rosa a terra, un tavolo apparecchiato e un suonatore di violino solo per loro.

Non solo. Ha sorpreso la sua Chiara Ferragni, per l’occasione tutta vestita di bianco, con un super regalo da oltre 300mila euro. L’ha sfoggiato subito il bracciale Panthère di Cartier. In oro bianco 18 carati, occhi di smeraldo, macchie in onice, naso in onice e diamanti (10,81 carati) costa 318mila euro. Ma potrebbe anche aver scelto la versione ancora più cara, quella in oro bianco 18 carati il cui prezzo è addirittura riservato.