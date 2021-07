“Che spettacolo”. Baby Vittoria, già 4 mesi. Le nuove foto della figlia di Fedez e Chiara Ferragni

È un periodo di grandi soddisfazioni per i Ferragnez. Chiara Ferragni e Fedez sono diventati da poco genitori di Vittoria, la loro seconda bellissima figlia. Ma non solo, le rispettive attività imprenditoriali vanno a gonfie vele. Inoltre i due, sempre al centro dell’attenzione, non si risparmiano quando devono predere una posizione chiara su questioni anche molto spinose. Insomma, Chiara e Fedez vanno avanti per la loro strada, e lo fanno con soddisfazione e serenità.

E recentemente la coppia ha preso anche una decisione molto importante, a tre anni dal matrimonio. Abbiamo preso un appartamento che è ancora in costruzione e che sarà pronto nel 2022, tra la primavera e l’estate”. Chiara Ferragni ha anche specificato di essere appassionata di arredamento e di essere al lavoro per realizzare l’appartamento dei suoi sogni e che sia perfetto per la sua famiglia. Insomma non potrebbe andare meglio. E oggi, venerdì 23 luglio, è una data speciale per i Ferragnez.

La piccola Vittoria compie infatti quattro mesi e i suoi genitori Chiara Ferragni e Fedez hanno voluto festeggiare in modo speciale. Per il quarto complimese dell’ultima arrivata i Ferragnez hanno acquistato una torta particolare accompagnata da simpatici orsacchiotti di zucchero. “Four months of this amazing baby” scrive Chiara, che posta quattro foto, una per ogni mese compiuto dalla piccola Vittoria.





Come in un’emozionante album di famiglia digitale, Chiara Ferragni ha voluto festeggiare il quarto mese della sua Vittoria con un collage di foto. In ognuna compare con la piccola, a uno, due, tre e quattro mesi. Presente ovviamente anche Leone e nell’ultimo collage, naturalmente, anche papà Fedez.

Tantissimi i commenti dei follower che hanno voluto mandare un messaggio alla famiglia Ferragnez in questo giorno speciale. Da “Piccola orsacchiottina cresce ❤️” a “La faccia perplessa della baby mi fa morire😂👏”. E ancora “Tanti auguri baby V.! 💞💞”, poi c’è chi ironizza: “con i soldi della torta ci pago il mutuo” e “In 4 mesi ha preso le mie torte di quattro anni”.