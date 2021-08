Chiara Ferragni è una grandissima imprenditrice digitale, famosa in tutto il mondo. Le sue linee speciali hanno sempre ottenuto sold out e la sua sola presenza in luoghi simbolo permette spesso e volentieri incrementi di visite smisurati. In tanti però si sono chiesti in questi anni quanto possa guadagnare la moglie di Fedez e ora sono uscite fuori delle cifre mostruose. Certo, alcuni se le immaginavano alte, ma nessuno si attendeva di dover leggere delle somme così incredibili.

Intanto, ha lanciato la sua prima linea scuola. Il nome della linea scolastica di Chiara Ferragni è intitolata ‘Back to school’ ed è in collaborazione con Pigna. Per quanto riguarda le tre gomme da cancellare, bisogna sborsare 7,70 euro per accaparrarsele, 6,90 euro per comprare invece le tre matite. Se si vogliono acquistare i quaderni, i costi vanno da un minimo di 2 ad un massimo di 4,90 euro. Per il diario occorre invece spendere 18 euro. E per prendersi l’astuccio targato Chiara Ferragni serviranno 35 euro.

Adesso è stato ‘Milano Finanze’ a svelare tutto. Per quanto riguarda il suo giro d’affari, è davvero ad un passo dal raggiungimento dei 20 milioni di euro. Fondamentale la sua società di consulenza che svolge attività inerenti marketing, eventi e gestione dei diritti d’immagine del talent ‘Sisterhood’. Il fatturato in questione è di 12,9 milioni. Sono comunque avvenute delle perdite a causa del Covid, infatti l’azienda che gestisce il suo marchio ‘The Blonde Salad’ ha avuto un calo dei ricavi da 6,4 a 4,8 milioni.





Ma Chiara Ferragni è in grado di guadagnare in maniera clamorosa soprattutto sui social network. Stando alle ultime informazioni, la cifra che ottiene online sarebbe superiore ai 200 mila euro annuali, quindi percepirebbe più di 16 mila euro al mese. Ma queste cifre crescono costantemente e non sono esclusi quindi ulteriori aumenti. Inoltre, alcuni anni fa ha pure intascato 90 mila euro dalla società ‘Serendipity’, che si occupa precisamente di ottenere royalties derivanti dal suo marchio.

Chiara Ferragni è finita nella bufera giorni fa. In pratica, la foto che ha scatenato la polemica ha mostrato un cofanetto ricco di conchiglie e una didascalia con scritto “Grazie”. Una gaffe da parte di Chiara Ferragni a cui l’influencer ha provato a rimediare prontamente rimuovendola dalla storia. Ma le proteste degli utenti erano ormai divampate e lei ha vissuto dei momentacci.