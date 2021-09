Chiara Ferragni è diventata un fenomeno mondiale. The Blonde Salad, il suo blog d’esordio, non è più solo un blog di moda, ma un punto di riferimento della moda con un fatturato da capogiro e un giro d’affari che comprende ormai tanti rami.

In questi anni l’imprenditrice ha lanciato una linea dedicata ai più piccoli, ha collaborato con la Nespresso per realizzare un temporary bar e una macchinetta da caffè, ha lanciato una linea dedicata agli articoli da cancelleria per la scuola e tanto altro. Non mancano ovviamente le borse, scarpe e l’abbigliamento.

Chiara Ferragni, il prezzo della tuta da moto

A luglio ha lanciato anche una linea di trolley, ovviamente griffata con il suo celebre occhio. Il trolley con banda Maxi Logomania. L:34 x P:20 x H:52,5 è ancora disponibile in celeste, rosa e nero e costa 250 euro e contestualmente ha debuttato anche linea kids, per la prima volta anche per maschietti.





Ma ormai sappiamo che Chiara Ferragni non si ferma mai. L’imprenditrice è sempre alla ricerca di qualche prodotto esclusivo da lanciare sul mercato, ovviamente griffato dalla sua linea Ferragni Collection e in queste ore è arrivata sul mercato la tuta da motociclista.

Ma quanto costa la tuta rider griffata Chiara Ferragni? Il prezzo totale è di 1215 euro ma è possibile acquistare anche due capi separati. Per il solo giubbino in pelle bisogna sborsare 648 Euro, mentre i pantaloni cropped flare costano 230 euro.