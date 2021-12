Per Chiara Ferragni il momento non è affatto dei più belli, infatti lei e Fedez sono risultati positivi al coronavirus qualche giorno fa e si sono praticamente rovinati il Capodanno. Ha anche raccontato che i figli Leone e Vittoria non sono in ottime condizioni di salute, avendo avuto tosse e febbre, ma non sono contagiati. Adesso è successo dell’altro e riguarda una foto pubblicata dall’imprenditrice digitale su Instagram. Dopo le forti critiche, stavolta non è stata per niente in silenzio.

Queste le ultime rivelazioni di Chiara Ferragni sul Covid: “I bambini ogni tanto continuano ad avere la febbre e hanno tantissima tosse. Ma continuano ad essere negativi, un mistero. Speriamo si riprendano presto perché non poterli curare, non poterli abbracciare è un incubo”. La loro speranza è che possano negativizzarsi a breve. Intanto, andiamo a vedere insieme cosa è successo e soprattutto perché l’immagine postata dalla donna ha così tanto fatto infuriare diversi utenti, che l’hanno massacrata.

Chiara Ferragni ha voluto sorprendere i suoi follower con una splendida istantanea, che l’ha immortalata senza reggiseno. E il suo décolleté è stato tenuto nascosto solamente dalla sua mano destra. E lei ha commentato: “A little break from Christmas and Covid photos”, cioè “Un piccolo break dalle foto del Natale e del Covid”. E, apriti cielo, una marea di hater ha cominciato ad attaccarla ferocemente, essendo una mamma. Molti hanno chiesto spiegazioni sul perché abbia pubblicato una foto del genere e lei ci è andata giù pesante.





Alcuni utenti polemici le hanno scritto: “Ma il senso di questa foto?”, “Chiara, stavolta hai esagerato”, “Chiara, sei una mamma e una bella ragazza, non hai bisogno di fare queste foto”, “A little crisi di mezza età da qualche mese a questa parte”. E Chiara Ferragni ha replicato a tono: “Sorry not sorry. Ho bisogno di sentirmi libera di postare quello che voglio. A little voglia di fare quel ca*** che voglio da qualche mese a questa parte”. Staremo a vedere se la lite social proseguirà ancora a lungo.

Nei giorni scorsi Chiara Ferragni ha postato anche il meraviglioso regalo di Fedez. Ha ricevuto dall’amatissimo marito un enorme e straordinario anello di diamanti, che ha mostrato ai suoi fan. E ha scritto: “Grazie al mio amore per questo anello di diamanti e grazie alle mie sorelle e a mia madre per un altro anello di oro e diamanti”.