Chiara Ferragni è sicuramente una delle donne più apprezzate e anche invidiate in Italia, grazie al suo grandissimo successo professionale che le ha permesso di diventare una super imprenditrice digitale. Nei giorni scorsi ha pubblicato diverse foto e video in compagnia del marito Fedez. In particolare, la loro esultanza durante i rigori di Italia-Inghilterra di domenica scorsa, che ha garantito alla Nazionale azzurra di Roberto Mancini di vincere gli Europei, dopo un’attesa che durava dal 1968.

Ma quando lei posta delle immagini sui social network non sempre raccoglie i risultati sperati ed è successo anche qualche ora fa. Alcune sue istantanee non sono state particolarmente gradite e si è alzata una vera e propria bufera che ha travolto l’influencer. Non è ovviamente la prima volta che si trovi in questa situazione, ma stavolta non sappiamo se vorrà replicare a queste frasi ingenerose nei suoi confronti. A far arrabbiare è stata la location scelta da lei, accusata di essersi praticamente messa in mostra.

Chiara Ferragni si è immortalata in un posto meraviglioso italiano e gli abitanti della zona in questione, ma anche altri fan della donna non sono rimasti colpiti da queste immagini e gliel’hanno fatto subito notare. C’è comunque da dire per completezza di informazioni che non tutti sono stati di questo parere, infatti si segnalano anche tanti giudizi positivi. Ma come spesso succede sono i commenti negativi a diventare prevalenti e per la moglie di Fedez si prefigura un’altra vicenda non positiva.





L’imprenditrice digitale si è recata al Castello di Avio, in Trentino, ed è stata ospite di un marchio di moda famoso. In quei giorni il castello era chiuso e ne ha approfittato per fare questa ‘sponsorizzazione’. Ma sono partite a raffica le critiche: “Il Castello di Avio è già bello di suo, non vedo a cosa serva”, “Questa è una pubblicità ridicola”, “Pure qua devo vederla?”. Alcuni invece hanno puntato l’attenzione sulla sua presenza e si sono dispiaciuti di non averla potuta incontrare di persona nella zona.

Chiara Ferragni aveva in condivisione con Valentina e l’altra sorella Francesca una società, che si chiama ‘SisterHood’. Ha preso la decisione di liquidare la stessa. Ad esempio, al socio storico Pasquale Morgese ha consegnato un milione di euro, visto che deteneva il 45% dell’impresa. Mentre alla sorella Valentina le ha dato davvero una cifra simbolica, pari a soli 50 euro.