‘Povera’ Chiara Ferragni, non c’è cosa che non sia discussa, analizzata e infine criticata. Ora è finita di nuovo in mezzo a una polemica in maniera involontaria. Il motivo? Aver preso un aereo. L’imprenditrice milanese si trova in vacanza in Puglia. E nel viaggio di andata, con lei c’erano anche il marito Fedez e alcuni amici che hanno seguito la golden couple italiana nel loro viaggio. Non sembra che siano partiti con loro i due figli Leone e Vittoria, che non compaiono nelle storie del rapper e di sua moglie. Probabilmente i bimbi sono rimasti a Milano con i nonni.

E qui la critica a Chiara Ferragni: “Sei partita col jet privato, complimenti!”. Dobbiamo dire che non è la prima volta che un personaggio pubblico viene preso di mira per i privilegi che derivano dal lavoro che garantisce grandi compensi e da sponsorizzazioni. Pensate ad esempio a Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, che è solita spostarsi con l’aereo privato per i suoi viaggi. Stavolta è il turno dell’imprenditrice digitale, presa di mira non tanto per l’ostentazione del mezzo quando per questioni ideologiche legata a temi ambientalisti.

“L’aereo privato per un volo nazionale potevate anche risparmiarvelo. Siamo nel mezzo di una crisi climatica e sono persone come voi che stanno facendo i danni più grandi, sfoggiando la vostra vita da sogno sui social”, si legge in uno dei tanti post contro la donna. E poi c’è chi ha criticato Chiara Ferragni sull’ostentazione, che se da un lato si batte sui temi politici dell’inclusività, dall’altra non rinuncia a godere dei suoi privilegi, frutto del suo lavoro.





“Beata te che in Puglia ci arrivi così! Io ci arrivo stremata in macchina, con bambine che mi saltano ovunque e non vedo l’ora di rientrare a casa”, ha scritto una sua fan racchiudendo il pensiero della maggior parte degli italiani e delle persone comuni, che normalmente seguono la Chiara Ferragni.

Naturalmente Chiara Ferragni non sembra curarsi troppo delle critiche ricevute sul web. Il gruppo dei Ferragnez è atterrato con il jet privato all’aereoporto di Bari nel pomeriggio di venerdì 13 luglio e da lì si è trasferito in una lussuosa masseria del brindisino, più precisamente a Torre Maizza, nella famosa zona di Savelletri (Fasano).