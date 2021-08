Chiara Ferragni è ancora in vacanza. Dopo la Sardegna è arrivata a Ischia, sempre con tutta la family. Quindi il marito Fedez e i figlioletti Leone e Vittoria, che non manca mai di immortalare in foto e video social che ogni volta registrano boom di like e di commenti.

E per gli ultimi giorni di ferie, la meravigliosa Chiara Ferragni ha deciso anche di ‘cambiare look’. In Sardegna, dove ha affittato una villa pazzesca che ha condiviso anche coi suoi migliori amici il suo folto pubblico social l’ha vista sfoggiare capi e accessori da urlo. Dai nuovi gioielli a top preziosi firmati Versace, dai look per il mare a quelli più sofisticati ma spesso anche più casual per la sera. Ma anche sotto il profilo trucco e parrucca Chiara Ferragni ha dato il meglio di sé in vacanza.

Chiara Ferragni, nuovo look: senza trucco e coi capelli ricci

Sempre in ordine con le trecce – la moda dell’estate 2021 – o coi capelli raccolti in chignon, ma anche ‘nascosti’ sotto un cappellino e con una piega liscia impeccabile per la sera. Poco fa, invece, Chiara Ferragni si è mostrata in una versione inedita, mai vista prima. E chiesto anche ai suoi fan quale fosse la sua versione migliore.





Chiara Ferragni ha fatto un salto nel passato. Negli anni Ottanta per la precisione sfoggiando capelli ricci e voluminosi. Un effetto ‘wild’ perfetto su cui scherza definendosi nella didascalia “un leoncino” per via della criniera. Ma non è finita qui perché oltre a sfoggiare i capelli al naturale Chiara Ferragni si è mostrata anche senza trucco sul viso. E ai follower ha chiesto: “What Chiara do you like better?”, cioè “Quale Chiara vi piace di più?”.

Tutte e due, anche perché la differenza, in realtà, è minima: sulla pelle abbronzata si intravedono le lentiggini e le labbra sono solo meno voluminose senza il gloss. Per il resto, come sottolineano i fan che si sono come sempre scatenati tra i commenti, Chiara è bellissima in ogni caso. Con e senza trucco, con i capelli al naturale o con la piega.