È periodo di novità per Chiara Ferragni e Fedez. Prima la sorpresa incredibile del rapper per il terzo anniversario di matrimonio, poi l’annuncio su Instagram per la nuova arrivata. Insomma, la famiglia si allarga per i Ferragnez. In questi giorni Chiara Ferragni, Fedez, Leone, Vittoria e la cagnolina Matilda hanno accolto un nuovo membro in famiglia. Si tratta di una nuova “nipotina”. Si tratta di Gabriella, la nuova cagnolina di Francesca Ferragni e del fidanzato Riku.

Un tenero bracco di Weimar che ha già un suo profilo Instagram con 13mila follower. Insomma, la cuginetta pelosa della piccola Mati e di Pablo, il bulldog francese di Valentina Ferragni. I Ferragni, dunque, si allargano e tra nipotini e cagnolini sono sempre più numerosi. Chiara Ferragni ha trascorso qualche ora al parco con la sorella Francesca e la nuova nipote pelosa. E, neanche a dirlo, la foto del tenero incontro ha fatto il giro del web. “Benvenuta Gabriella” è l’annuncio con cui tutti i follower dell’imprenditrice commentano la notizia.

Poco dopo, precisamente a tre anni di distanza, Chiara Ferragni e Fedez sono diventati genitori bis della piccola Vittoria e il loro amore non tende a placarsi. Il cantante milanese ha voluto fare una sorpresa eccezionale alla sua chiara e insieme poi hanno festeggiato l’importante ricorrenza in un modo davvero inusuale





È stato Fedez a organizzare una super sorpresa per la moglie. Pochi minuti fa, Chiara Ferragni ha documentato tutto con un post su Instagram. La Ferragni, poco dopo ha deciso di raccontare a tutti la sorpresa di Fedez. Ecco le parole dell’influencer.

“Stasera, per celebrare il nostro terzo anniversario, mi ha portata su una piattaforma sul lago di Como e cantato una sua nuova canzone scritta per me 🥺 Ti amo Fedez ❤️‍🔥”. Nel video postato, infatti, Chiara Ferragni e Fedez si trovano su una piattaforma galleggiante. Un video che sta già facendo il giro del mondo su Instagram.