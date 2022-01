Ancora una volta Chiara Ferragni sta facendo parlare di sé. Tutto è successo subito dopo la pubblicazione di una sua foto su Instagram. Si è trattato nuovamente di uno scatto decisamente bollente, infatti l’imprenditrice digitale si è immortalata nuda nella vasca da bagno. Dopo essersi mostrata senza mutande qualche giorno prima, la mamma di Leone e Vittoria ha stupito tutti con questo post quasi da censura. Ma è soprattutto su un dettaglio che il popolo del web si è scatenato negativamente.

Parlando intanto del matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez, il giornalista Alberto Dandolo ha fatto sapere: “Si vocifera di una pesante maretta che starebbe compromettendo il loro rapporto. Si sta anche facendo riferimento a un nome noto che ne sarebbe la causa. Solo invidia che gioca brutti scherzi o c’è dell’altro?”. Naturalmente, al momento, né Chiara, né Fedez hanno commentato il rumor che gira da giorni. Ma torniamo adesso all’attualità e vediamo per quale ragione è finita nel mirino degli hater.

Chiara Ferragni ha ricevuto ovviamente anche moltissimi complimenti per la sua foto da bollino rosso. Infatti, la dolce metà di Fedez ha potuto leggere anche questi commenti: “Sei veramente bona”, “Bellissima”, “Incantevole”. Ma i seguaci più attenti non si sono concentrati sul fatto che non avesse vestiti addosso e che fosse dunque completamente nuda. Ma c’è stato un particolare che non è piaciuto affatto e in tanti le hanno fatto notare questa ‘incongruenza’, che rovinerebbe la foto in questione.





Se da un lato alcuni hanno apprezzato il post di Chiara Ferragni, altri si sono scagliati contro di lei per le sopracciglia, ritenute troppo folte e brutte da vedere. Questi alcuni dei principali messaggi dei follower: “Le sopracciglia però non ci convincono”, “Boh, non mi piacciono le sopracciglia grosse”, “Ma queste sopracciglia sono troppo esagerate”, “Chiara, sei bellissima, stupenda e in assoluto la migliore. Ma ti prego, ti prego, basta con queste sopracciglia cespuglio. Sono veramente inguardabili”.

Qualche giorno fa Fedez ha sorpreso la sua Chiara Ferragni, per l’occasione tutta vestita di bianco, con un super regalo da oltre 300mila euro. L’ha sfoggiato subito il bracciale Panthère di Cartier. In oro bianco 18 carati, occhi di smeraldo, macchie in onice, naso in onice e diamanti (10,81 carati) costa 318mila euro. Ma potrebbe anche aver scelto la versione ancora più cara, quella in oro bianco 18 carati. Un dono da ricconi.