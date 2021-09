Chiara Ferragni non si ferma più con le sue provocazioni sexy e ha pubblicato qualche ora fa un’altra foto, destinata a far discutere per giorni e giorni. Ha deciso di immortalarsi come mamma l’ha fatta, indossando semplicemente degli stivali. Per il resto nient’altro, quindi completamente nuda e con il suo sguardo serio rivolto verso la camera. E in pochissimo tempo è stata inondata da messaggi di ogni tipo, con i suoi utenti che si sono divisi tra chi era favorevole o meno a istantanee del genere.

Nei giorni scorsi ha sottoscritto un altro accordo importantissimo. Ricorderete infatti gli annunci in pompa magna riguardanti ‘Tod’s’, ‘Monnalisa’ e ‘Aeffe’. E ora ha ottenuto un’altra collaborazione fondamentale. Tra l’altro, il titolo in borsa del gruppo è praticamente volato, avendo ottenuto nella prima seduta di Piazza Affari un +13%. Come scritto da Chiara Ferragni sui social network, è stato messo nero su bianco sull’accordo tra lei e ‘Safilo’: “Accordo pluriennale”. E ora invece ha stupito tutti col suo corpo.

Nella didascalia scelta da Chiara Ferragni nell’ultima sua foto sexy, ha lasciato il mistero, infatti ha postato: “I’m thinking about…”, che in italiano è tradotto in: “Sto pensando a…”. Ma non ha finito la sua frase. Che stesse pensando al suo amatissimo marito Fedez o ad altro non è dato sapere, ma i follower di Instagram si sono scatenati in pochissimo tempo. Ha approfittato stavolta della sponsorizzazione dei suoi stivali per provocare per l’ennesima volta gli hater, che la criticano per le sue foto.





Ha tenuto le braccia raccolte così come le gambe proprio per non far vedere nitidamente il suo décolleté e altre parti ancora più intime del suo fisico. Ma Chiara Ferragni ha colpito ancora una volta nel segno, nel bene e nel male. Tra coloro che hanno commentato, c’è chi ha scritto: “Eh no Chiara, non puoi fare questo alle bigotte”, ovviamente in modo scherzoso. C’è però stato chi ha puntato davvero il dito contro l’imprenditrice digitale: “Ma tuo marito davvero ti fa pubblicare queste foto?”.

Pochi giorni fa Chiara Ferragni non ha mancato di condividere le immagini più belle del suo weekend montano, nello uno splendido resort che ha ospitato il gruppo. Tantissime le foto dei suoi bambini, che ogni giorno diventano più uniti e glamour che mai. E che dire del look in coordinato col ‘grande’ di casa? Il look mini-me del resto è una delle tendenze del momento.