In questi giorni Chiara Ferragni e Fedez si trovano a Forte dei Marmi ovviamente con i loro due splendidi figli, Leone e la piccola Vittoria. Prima di rientrare a Milano e di riprendere a lavorare, la coppia seguitissima sui social ha voluto staccare la spina, e come stanno facendo da un anno a questa parte, ha scelto nuovamente l’Italia come meta delle vacanze.

Ovviamente post e Storie non mancano mai e ha subito conquistato tutti lo scatto dell’ultima arrivata in casa Ferragnez in costume da bagno. Nel dettaglio mamma Chiara Ferragni ha immortalato la piccola Vittoria in primo piano e con indosso il suo primo costumino, un modello intero con righine lilla su fondo bianco. “Il suo primo costume”, ha scritto scatenando una pioggia di cuori e commenti.

Chiara Ferragni, gli shorts di paillettes perfetti per l’estate. Ma ecco il prezzo

“È stupenda, da riempire di baci”, scrivono tanti sotto alla foto di Baby Vittoria ‘versione sirenetta’. E ancora: “Troppo tenera ed elegante”. Ma non sfugge un dettaglio della somiglianza con il nonno paterno, ovvero il papà di Fedez: “Com’è possibile? È uguale a nonno Franco” e “Tale e quale a nonno Franco, stesso sguardo”. Il profilo Instagram di Chiara Ferragni è pieno di immagini dolcissime di e con i figli, ma non perde occasione di mostrare anche i suoi look favolosi.





Uno degli ultimi quello sfoggiato a un evento di Ghd. Un look davvero “scintillante”, composto da un crop top e un paio di shorts a vita alta con maxi paillettes fucsia. Praticamente una rielaborazione contemporanea dello stile disco anni Settanta e Ottanta. Le paillettes, del resto, hanno invaso le passerelle estive, da Chanel a Saint Laurent, e Chiara Ferragni le porta divinamente.

Ma occhio ai prezzi perché, e non è una novità, questo outfit di Chiara Ferragni non è proprio per tutte le tasche. Il look ‘disco’ indossato al lancio della piastra cordless Unplugged di Ghd è firmato Dior. Top e shorts fanno parte della collezione autunnale 2021 e non sono ancora in vendita ma sul sito si possono preordinare. Il prezzo degli shorts? Costano 3.500 euro.