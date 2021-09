Chiara Ferragni è inarrestabile. E non solo sul lavoro, dove tutto procede alla grande. Le ultimissime: ha firmato con Safilo un accordo pluriennale per il design, la produzione e la distribuzione della prima collezione eyewear, sia da sole sia da vista, in licenza a marchio Chiara Ferragni che sarà disponibile da gennaio prossimo. Poi ha dato una piccola anticipazione.

“Grande annuncio in meno di due settimane” ha scritto Chiara Ferragni sul suo profilo Instagram, scatenando la curiosità assoluta dei suoi quasi 25 milioni di follower. Tutto ancora top secret ma andando indietro sul suo Instagram c’è un video che risale all’8 settembre, in cui si trova in macchina e aggiunge la caption: “Ho concluso questo progetto. Sarete fieri di me. Specialmente i miei follower più recenti” per poi lasciarsi andare a una smorfia stanca, una linguaccia e il segno della vittoria con le dita. Chissà di cosa si tratta.

Chiara Ferragni e Leone in look coordinato

Ma lavoro a parte, dopo le vacanze estive tutte italiane tra Sardegna e costiera amalfitana, Chiara Ferragni ha trascorso qualche giorno in montagna con i suoi piccoli, approfittando dell’assenza del marito Fedez al momento impegnato con le riprese della nuova edizione di ‘Lol – Chi ride è fuori’. Direzione Courmayeur allora per lei, Leone, Vittoria e alcuni amici.





Naturalmente Chiara Ferragni non ha mancato di condividere le immagini più belle del suo weekend montano, nello uno splendido resort che ha ospitato il gruppo. Tantissime le foto dei suoi bambini, che ogni giorno diventano più uniti e glamour che mai. E che dire del look in coordinato col ‘grande’ di casa? Il ook mini-me del resto è una delle tendenze del momento.

Così, durante la vacanza in montagna, ha fatto subito colpo il look “mini-me” sfoggiato in coppia con Leone: jeans chiari, sneakers bianche, t-shirt total white e sopra, ecco la chicca, un cardigan con la chiusura frontale col fiocco. Si tratta di un modello con stampa paisley in versione color block firmato Alanui che online viene venduto a 2.450 euro nella versione da adulti. Insomma, è scontato che anche per Leone Chiara Ferragni non bada a spese in fatto di stile.