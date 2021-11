Chiara Ferragni ha fatto incendiare i social network nelle ultime ore con due foto da bollino rosso. L’imprenditrice digitale si è mostrata in una veste super sexy e immediatamente il popolo della rete non ha potuto fare altro che impazzire davanti a quelle istantanee. Ne ha approfittato per fare ancora sponsorizzazioni, ma inevitabilmente gli sguardi attenti dei follower si sono concentrati sul suo corpo da favola. Tutti a bocca spalancata per quel post super sensuale.

Alcuni giorni fa la moglie di Fedez ha tranquillizzato invece i suoi fan sulle condizioni della cagnolina Matilda: “Eravamo molto preoccupati che il suo tumore al cervello potesse essere ricomparso perché durante il fine settimana ha avuto delle convulsioni. Chiara Ferragni ha portato, presumibilmente con un gran peso sul cuore, la sua adorata cagnolina Matilda dal veterinario per verificare le sue condizioni. Fortunatamente è tutto a posto: “Sempre più forte, mia dolce dolce Matilda”. Ma veniamo a lei.

Chiara Ferragni ha fatto il colpaccio e soprattutto breccia nei cuori degli utenti, che hanno apprezzato nella maniera più assoluta la sua incredibile lingerie. Come didascalia ha scelto: “Una mamma con l’intimo di Chiara Ferragni brand”, ovviamente ironizzando sui commenti di alcuni hater. Il mini slip indossato dall’imprenditrice digitale ha colpito veramente tutti. Anche se ci sono state delle critiche, per le malelingue frutto dell’invidia: “Sinceramente a me non piace proprio Chiara e pure questa lingerie”.





Ad essere stato notato immediatamente è stato l’incredibile lato B di Chiara Ferragni, messo in mostra da questo slip davvero piccolino. E questi sono stati i commenti principali: “Oh mio Dio”, “Ma che gnocca che sei”, “Non risulti mai volgare”, “Una mamma che può proprio permetterselo perché sta un gran bene”. E altri ancora hanno aggiunto: “Fai benissimo, ognuno ha il diritto di pubblicare quello che vuole senza pensare agli altri”, “Bellissima come sempre”, “Sei davvero una mamma straordinaria”.

Tra l’altro, soffermandosi proprio sulla lingerie di Chiara Ferragni, è alla portata di tutti. Il suo prezzo è tutt’altro che alto, infatti per acquistare il mini slip c’è bisogno di sborsare una somma di 30 euro, mentre per accaparrarsi i reggiseni 50 euro. E siamo certi che dopo questo sponsor in tanti si fionderanno ad acquistarli, anche se ovviamente il fisico della Ferragni resta quasi irraggiungibile per tutti.