“Quanto?”. Chiara Ferragni lancia la sua prima linea scuola. Ed è subito bufera per i prezzi

Bufera totale su Chiara Ferragni. Non è la prima volta che esplodano polemiche intorno all’imprenditrice digitale, che spesso e volentieri è stata criticata per alcune sue linee. E stavolta è stata presa di mira per il lancio della sua prima linea scuola, che prevede la vendita di astuccio, quaderni, gomme da cancellare, matite e diario. Da un punto di vista estetico niente da eccepire da parte dei suoi seguaci, ma quando hanno letto i prezzi per acquistarli si è alzato un vero e proprio polverone.

Nei giorni scorsi ha ha lanciato un nuovo prodotto sul mercato, gli zainetti con il suo nome. Si tratta di una linea di zaini in collaborazione con Seven. Insomma, dopo la linea vestitini per bimbi lanciata da Chiara e il borsone da sport che porta il marchio Muschio Selvaggio, ecco arrivare lo zainetto per la scuola. Il prezzo dello zainetto è di 59,90 euro. Ma è possibile pagarlo in tre rate da 19.97 euro. E in vista dell’inizio delle scuole, si attende il sold out. Ma veniamo adesso alla polemica di queste ore.

Il nome della linea scolastica di Chiara Ferragni è intitolata ‘Back to school’ ed è in collaborazione con Pigna. Per quanto riguarda le tre gomme da cancellare, bisogna sborsare 7,70 euro per accaparrarsele, 6,90 euro per comprare invece le tre matite. Se si vogliono acquistare i quaderni, i costi vanno da un minimo di 2 ad un massimo di 4,90 euro. Per il diario occorre invece spendere 18 euro. La bufera maggiore è scoppiata nel momento in cui è stato svelato il prezzo ufficiale dell’astuccio.





Dunque, per prendersi l’astuccio targato Chiara Ferragni serviranno 35 euro. Un costo ritenuto spropositato da molte famiglie, che hanno polemizzato per la cifra che dovrebbero uscire per far felici i propri figli. Nonostante queste critiche, stando alle prime notizie, la linea scuola della moglie di Fedez sta riscuotendo i successi sperati alla vigilia. Diversi prodotti stanno già andando a ruba e fino a settembre ci si aspetta un incremento quotidiano degli acquisti. E la Ferragni può sorridere ugualmente.

E a proposito di “brillantezza” non sono sfuggite le sue scarpe tempestate di glitter. Chiara Ferragni come Cenerentola, perché quelle calzature sembrano proprio prese in prestito da una principessa delle fiabe. Certo, il prezzo è un po’ proibitivo perché le scarpe da principessa di Chiara costano quasi 1000 euro, 979 per l’esattezza. Ma piacciono tantissimo.