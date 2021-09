“Mamma non puoi farlo!”. Leone e Chiara Ferragni, siparietto pazzesco. È lui il vero idolo di casa Ferragnez

Sono guai seri per Chiara Ferragni. Negli ultimi tempi tutte le attenzioni si sono concentrate sull’ultima arrivata. Vittoria ha catalizzato tutti gli sguardi, sia dei follower che degli stessi genitori che sono impazziti di gioia. E non poteva essere altrimenti. Adesso però pare che il fratellino Leone reclami il suo spazio. I Ferragnez, lo sapete, sono sempre sotto l’occhio del ciclone. Ogni loro mossa, foto, post, messaggio viene scandagliato, analizzato, riportato e diventa tema di scontri e discussioni.

Leone, invece, è spesso protagonista di video divertenti con papà Fedez. Ebbene recentemente il primogenito dei Ferragnez ha ricevuto un regalone dagli zii: Valentina Ferragni e Luca Vezil sono usciti dall’ascensore con un mega pacco per Leone, che ora tra i tanti giochi può vantare anche una mini vespa Piaggio elettrica, di colore azzurro. Ma non è certo questo il motivo dell’intervento di Leone che se l’è presa con mamma Chiara Ferragni. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

A rendere noto quanto avvenuto è stato Fedez che sul suo profilo Instagram ha condiviso una messaggio vocale in una story. A parlare è Chiara Ferragni che si rivolge al marito dicendo: “Ca**o sì, allora ti fai ridare…”. Proprio appena sente la parolina Leone rimprovera la mamma: “Non si dice”. “Hai ragione non si dice” ribatte Chiara che appare un po’ sorpresa dalla ‘prontezza’ del figlio.





E intanto Fedez se la ride commentando: “Nel mentre Leone educa la Ferry”. Insomma Chiara Ferragni è scivolata su quella parolina e suo figlio Leone, appena tre anni, non gliel’ha perdonata. Il piccolo è sveglio, non c’è dubbio. Tuttavia lo stesso Fedez ha ben poco da ridere. Forse questa è la prima volta che il piccolo di casa redarguisce la mamma, mentre con il papà sono state diverse le occasioni per un rimprovero.

Qualche tempo fa è diventato virale il video del piccolo Leone in cui se la prende con papà Fedez perché non doveva chiamare Chiara “la Ferry…”. E molte altre volte in cui Fedez ha fatto degli scherzi Leone non l’ha fatta passare liscia al genitore burlone. Insomma, guai a sgarrare, in casa c’è un mastino che non è disposto a lasciare passare espressioni inappropriate e parole poco dignitose. Fedez e Chiara sono avvisati.