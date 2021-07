Chiara Ferragni e Fedez hanno da poco celebrato i 4 mesi della figlia Vittoria e, come ormai da tradizione, hanno organizzato un mini party casalingo. La famiglia più social che ci sia tutta riunita davanti al tavolo con la festeggiata e la torta preparata per l’occasione. Come per il primo, secondo e terzo ‘complemese’ mini party ma mega torta per Vittoria Lucia Ferragni. E tutto sui toni del rosa.

“Ti amiamo sempre di più ogni giorno”, la didascalia lasciata da mamma Chiara Ferragni per condividere anche questo importante traguardo con i suoi milioni di follower. Vittoria del resto è dalla nascita una baby star di Instagram e si capisce dai tantissimi like e commenti se non fosse già chiaro a tutti.

Leone, il super regalo degli zii

Da “Piccola orsacchiottina cresce” a “La faccia perplessa della baby mi fa morire”. E ancora “Tanti auguri baby V.”, poi c’è chi ironizza: “con i soldi della torta ci pago il mutuo” e “In 4 mesi ha preso le mie torte di quattro anni”. Ma se Vittoria è una baby star di Instagram, il fratello Leone è una super star.





Spesso protagonista di video divertenti con papà Fedez, il primogenito dei Ferragnez ha ora ricevuto un regalone dagli zii: Valentina Ferragni e Luca Vezil sono usciti dall’ascensore con un mega pacco per Leone, che ora tra i tanti giochi può vantare anche una mini vespa Piaggio elettrica, di colore azzurro. “Di chi è questa moto?”, chiede la zia Vale mentre il fidanzato la consegna al bimbo.

“Mia!”, risponde entusiasta Leone andandola subito ad “agguantare”. La super sorpresa è stata chiaramente documentata tra le Storie Instagram di Chiara Ferragni, che in altri video ha poi mostrato il primogenito, 3 anni, mentre sfreccia per i marciapiedi di City Life con il nuovo mini bolide. Ovviamente il super regalo ha entusiasmato anche i fan, ma tanti non hanno esitato a definirlo “costosissimo”.