Fedez e Chiara Ferragni sono in vacanza in Sardegna con tutta la famiglia e non si fermano mai di pubblicare storie e far sapere ai propri fan cosa succede e cosa fanno. Chiara poi, come spesso accade, si scatta delle foto pazzesche e le pubblica come post su Instagram. In queste ore però ha fatto scalpore uno scatto in particolare, molto hot, in cui mette in mostra il suo lato b. Immaginerete le reazioni del suo pubblico: pieno di like ma anche qualche polemica.

Si tratta di una foto in cui posa di spalle mentre indossa un bikini mettendo in mostra il suo lato b. La condivisione naturalmente ha fatto impazzire i suoi numerosi follower. Tanti i complimenti dei numerosi fan per le sue forme post gravidanza, tanto da parte del pubblico maschile che da quello femminile, ma naturalmente anche qualche commento al vetriolo. Negli oltre 3mila commenti infatti alcuni follower considerano che la condivisione di Chiara Ferragni sia troppo hot e volgare, soprattutto da parte di una mamma con due bambini.

Le hanno scritto: “Che senso ha – si chiede un utente – questa foto? Sei una madre! Ti superano sul social e corri ai ripari?”. Altri invece mettono in risulta l’eccessiva “perfezione” del lato b messo in mostra, sostenendo che oltre a madre natura a metterci lo zampino sarebbe stato l’ormai celebre programma di fotoritocco Photoshop.





“Ma se pesi 50 kg…- nota una follower fra i tanti – come fai ad avere sto porto….ma xke ti ritocchi le foto?!??!?!?!”. Nel frattempo le vacanze in Sardegna tra Chiara Ferragni e Fedez proseguono e su Instagram si dimostrano sempre più amore e… attrazione.

La coppia – postando anche quest’altra foto sui social – ha voluto mandare un messaggio “nascosto” di pensare all’arrivo di un terzo bebè dopo Leone e Vittoria, nata a marzo? Nessuno lo sa con certezza e in effetti forse è un po’ troppo presto per Chiara. Tuttavia in tantissimi ci hanno pensato e hanno voluto chiederlo nei commenti e nelle pagine di gossip sui social network.