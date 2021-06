Per poco ma ha perso. Chiara Ferragni, brutte notizie. Non c’è giorno in cui non si parli dell’imprenditrice digitale e influencer conosciuta in tutto il mondo per traguardi professionali, nuove collezioni che portano il suo nome o anche semplicemente gag col marito Fedez o teneri video con i figli Leone e Vittoria.

Solo per fare un esempio, qualche giorno fa ha festeggiato e anche stappato lo champagne per essere riuscita a ottenere l’acquisto del 45% delle quote dell’azienda ‘Tbs Crew’ conquistando così il 100% delle azioni della stessa, che permette la gestione del sito e delle azioni di ‘The Blonde Salad’. “Una notizia è appena uscita, ora sono il solo proprietario e ho il pieno controllo di Tbs Crew e The Blonde Salad, l’azienda che ho fondato nel 2009”, ha annunciato al colmo della felicità Chiara Ferragni.

Chiara Ferragni ha perso il suo primato su Instagram

“Un nuovo capitolo è appena iniziato e sono così felice di essere il capo di me stessa al 100%. Ecco come mi sento all’estero dopo un anno e mezzo soprattutto sapendo che ora possiedo il 100% della mia azienda e sono un vero boss”, ha concluso. Ma ora ha perso il suo primato su Instagram: da oggi l’italiano più seguito è Khaby Lame.





Il giovane tiktoker è riuscito nell’impresa di superare super Chiara Ferragni: conta 24 milioni di follower su Instagram contro i 23,9 della moglie di Fedez. Il distacco è minimo, ma presto potrebbe crescere ancora di più. Su TikTok possiede il terzo profilo più seguito, dunque il giovane di Chivasso è ormai considerato il re italiano delle piattaforme social ora che è arrivato pure il sorpasso alla Ferragni.

Dunque adesso Chiara Ferragni è medaglia d’argento: è la seconda italiana più seguita al mondo sulla piattaforma di Mark Zuckerberg. Ovviamente anche altri volti noti hanno dovuto inevitabilmente scalare posizioni. Khaby Lame è infati riuscito a superare, ad esempio, Gianluca Vacchi e Belen Rodriguez. Il suo è un successo internazionale, proprio come quello di Chiara Ferragni. E dire che lui almeno per ora ha solo 114 post su Instagram contro i 15mila della Ferragni…