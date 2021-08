Innamorati persi uno dell’altra. Parliamo di Chiara Ferragni e Fedez che su Instagram si dimostrano sempre più amore e… attrazione. La coppia – postando questa foto sui social – ha voluto mandare un messaggio “nascosto” di pensare all’arrivo di un terzo bebè dopo Leone e Vittoria, nata a marzo? Nessuno lo sa con certezza e in effetti forse è un po’ troppo presto per Chiara. Tuttavia in tantissimi ci hanno pensato e hanno voluto chiederlo nei commenti e nelle pagine di gossip sui social network.

L’imprenditrice digitale e Fedez sono in vacanza in Sardegna. Da Porto Cervo alla Maddalena, la famiglia più social d’Italia condivide con frequenza i propri momenti felici sui profili Instagram: dalle foto in acqua alle tenerezze con i loro bimbi. L’ultimo post “bollente” di Chiara ha maggiormente attirato l’attenzione dei fan. Il “dettaglio” di lei avvinghiata su Fedez scatena la fantasia dei follower. “Qua scatta la tripletta”, scrive un utente. Vediamo se la coppia risponderà.

Solo qualche giorno fa, la stessa Chiara Ferragni aveva condiviso nelle sue storie Instagram una foto di sua madre, Marina Di Guardo, esaltandone la splendida forma fisica che riesce a mantenere nonostante l’età. “Mia mamma a 59 anni, wow!”, ha scritto l’imprenditrice digitale mostrando uno scatto della donna in bikini su uno yacht al largo delle isole Eolie.





Come abbiamo detto, Chiara Ferragni si trova in vacanza con Fedez e Leone in Sardegna, dove sta trascorrendo giorni di relax e divertimento fra mare, amici, ville e barche extra-lusso. Marina Di Guardo, la mamma di Chiara Ferragni, ha repostato la storia della figlia ringraziando con dei cuoricini.

Marina, molto presente sui social, ha trascorso una settimana alle Eolie, senza lesinare scatti in costume da bagno. L’età non sarà la stessa, ma mamma Marina sembra davvero non avere nulla da invidiare a Chiara quando si tratta di conquistare i social. La foto in bikini, non a caso, ha collezionato decine di migliaia di like e commenti. Brave, e belle!