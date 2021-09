Momento da dimenticare per Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale è stata protagonista di una disavventura davvero brutta, mentre si trovava in compagnia dei figli Leone e Vittoria. Voleva trascorrere semplicemente una bellissima giornata con loro, ma si è registrato un episodio che le ha provocato un problema fisico. Sui social network ha deciso di raccontare tutto e di informare quindi i suoi follower, un po’ in apprensione dopo le sue parole. Ma lei li ha voluti rassicurare.

Intanto, il marito Fedez sembra essere finito nei guai. Nel video musicale di Fedez, ‘Mille’, dovevano essere presenti i riferimenti agli aspetti commerciali, cosa che non sarebbe avvenuta. Quindi, l’Antitrust ha deciso di aprire una pratica per cominciare un’attività istruttoria. Dovrà quindi stabilire se ci siano davvero degli spot pubblicitari occulti o se questa accusa sia infondata. Nel caso in cui dovessero essere riscontrate irregolarità, Fedez dovrebbe sborsare una somma di denaro considerevole, una multa da 5 milioni di euro.

Nelle scorse ore Chiara Ferragni si è recata al parco con i figli per passare una giornata rilassante e divertente. Ma per sua sfortuna è rimasta coinvolta in un piccolo incidente. Qualcuno stava giocando con un pallone e involontariamente è stata colpita appunto da una pallonata in piena faccia. Tante risate da parte di Fedez, presente anche lui al momento dell’accaduto. Lei ha poi voluto sdrammatizzare l’evento, anche se ci sono state delle conseguenze fisiche legate a questa disavventura inaspettata.





Dopo essere stata centrata in volto dalla pallonata, Chiara Ferragni ha raccontato su Instagram: “Sembrava Holly e Benji. Mi fa malissimo il collo, sono bloccata”. Quindi, la botta è stata decisamente molto forte, avendole causato questo problema al collo, che comunque non dovrebbe essere nulla di grave. I suoi fan le hanno subito augurato di rimettersi in sesto il prima possibile e di tornare più in forma di prima. Ignoti coloro che si sono resi autori di questo episodio davvero insolito e inatteso.

Recentemente Chiara Ferragni è stata criticata per un suo outfit sfoggiato a Capri. Ha indossato un jeans a vita alta e sopra un top argentato in tricot ma questa ultima scelta ha scatenato l’ironia di molti. C’è chi ha scherzato paragonandolo alle “presine per la cucina” e ai “sottopentola” e chi ha fatto notare di avere “un set di sottobicchieri uguali”. Critiche che non si aspettava.