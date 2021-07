Reduci da una semifinale che ha visto l’Italia trionfare contro la Spagna in un 4 a 2 deciso ai rigori, non abbiamo potuto fare a meno di spiare cosa facessero i Ferragnez. Ebbene, anche in casa Ferragni – Lucia la partita è stata seguita con una passione tutta italiana. La gioia della vittoria è però stata contenuta dalla giovane coppia a causa di Leo e Vitto già a nanna nella stanza di fianco.

Ma facciamo un salto a qualche giorno fa, a quando Chiara Ferragni era al mare con la piccola Vittoria, e un dettaglio ha mandato i fan su tutte le furie: “È pericoloso!”. L’imprenditrice digitale ha trascorso qualche giorno di vacanza con il marito Fedez e i figlioletti Leone e Vittoria a Forte dei Marmi.

Chiara Ferragni ha condiviso una serie di tenere foto con la secondagenita che tocca con i piedini la prima volta l’acqua. Negli scatti, mamma Chiara tiene Vittoria in piedi sul bagnasciuga. Mentre la bimba, di appena tre mesi, indossa un cappellino con il suo nome e un costumino intero tutto colorato. Immediati i commenti entusiasti dei fan: “Bellissime, tenera Vittoria”. E ancora: “Con i piedini nell’acqua, che signorina”.





Ma a qualcuno un particolare non è andato giù, ed era anche super prevedibile. Quindi alcuni follower notano un particolare: “È troppo arrossata la bambina”. E ancora: “Sta troppo tempo sotto il sole a fare foto, è pericoloso”. “Ha le braccine rosse”. Scottatura reale o meno, le coloratissime foto al mare fanno il giro dei social e ai commenti si sommano anche infiniti like.

Adesso Chiara Ferragni e tutta impegnata nella campagna pubblicitaria Pantene ‘Forti Insieme’, spot che lancia la collezione e in cui, oltre a Ferragni, compaiono sette donne imprenditrici — si tratta di Sara Cancemi, Carolina Cerutti, Anna Bosoni, Gaia Bernasconi, Carola Diella, Elisabetta Pellegrino, Marinelys Marte; ritratte nella foto — di età e settori diversi, dalla gioielleria alla musica passando per l’agricoltura. Un progetto bellissimo!