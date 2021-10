Ormai è diventata l’imprenditrice italiana più famosa al mondo. Tutto quello che tocca si trasforma in oro e il mese scorso Chiara Ferragni ha lanciato la sua prima linea di intimo donna. Chiara Ferragni è una macchina di idee e di denaro. Nonostante il lavoro le porti via tantissimo tempo, è particolarmente legata alla sua famiglia, al marito Fedez e ai due figli Leone e Vittoria. Nelle ultime ore è tornata a provocare sui social con sensualità ed ironia.

Qualche settimana fa ha posato in una versione super sexy, dando una piccola anteprima del completino intimo che di sicuro spopolerà durante la prossima stagione. Non è la prima volta che Chiara Ferragni posa in intimo su Instagram ma in quest’occasione ha dato davvero il meglio di lei, guadagnando centinaia di like in pochissimi minuti. L’influencer è testimonial di Intimissimi e non ci ha pensato su due volte a indossare il nuovo completino del brand.

Si tratta del modello Simona Sensual Femininity ed è il trionfo della sensualità. È in pizzo total black, ha il reggiseno a balconcino e un micro tanga dalle trasparenze audaci ed è decorato con delle stringhe iper femminili che fasciano il seno e i fianchi. La Ferragni ha poi completato il tutto con alcune mini collane in oro bianco, con un trucco multicolor e i capelli sciolti e fluenti che le cadono sulle spalle.





Nelle ultime ore è tornata a postare una foto davanti allo specchio in cui indossa un coprispalla verde che lascia scoperto buona parte di seno (senza reggiseno ovviamente) e un paio di slip bianchi trasparenti. “I’m not a regular mum, I’m a cool mum”, è la didascalia che accompagna lo scatto. Chiara Ferragni continua a posare sui social in versione iper femminile e continua a portare avanti il concetto che non è necessario stravolgere il proprio armadio solo perché si hanno dei figli.

Il selfie ha collezionato e superato i 300mila mi piace ricevendo numerosi complimenti. Non sono comunque mancate le critiche. Qualcuno ha infatti scritto: “Ma coi soldi che avete tuo marito ti permette di andare in giro mezza nuda? Fa’ la mamma che è meglio”. Mentre altri hanno addirittura criticato il fisico: “Non sei perfetta. Seno piccolo, cosce magre. Insomma, raggiungi la sufficienza”. Per lei non sono le prime e non saranno le ultime critiche. Qualche settimana fa la moglie di Fedez si era presentata a Parigi con un look alquanto opinabile: maglietta completamente trasparente senza reggiseno.