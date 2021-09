“Sei nuda, praticamente”. Chiara Ferragni, in completino intimo è pazzesca. E Fedez non resta muto

Bella da far perdere il fiato. Parliamo di Chiara Ferragni che recentemente ha pubblicato una foto davanti allo specchio con un completino intimo davvero… minimale. La più nota delle influencer e moglie di Fedez ha appena condiviso uno scatto bollente in lingerie per promuovere un noto marchio di biancheria. Eccola l’imprenditrice digitale, in piedi davanti allo specchio, con sullo sfondo la cabina armadio che ormai conoscono tutti, un corpo da urlo, meraviglioso, perfetto.

Immancabili e numerosi i commenti per Chiara Ferragni. Il completino intimo è nero e in pizzo con nastri che fasciano il ventre. Tuttavia lo scatto non può fare a meno di dividere i followers: da una parte chi apprezzo lo scatto, l’eleganza, la sinuosità del corpo e l’arte che suscita, dall’atra chi lo definisce ‘volgare’ sottolineandolo nei commenti. Chi fa leva sul suo ruolo di madre e chi fa ironia: “Ormai ci hai fatto vedere tutto”.

Chiara Ferragni, lo scatto è pazzesco

Non è di certo la prima volta che capita: Chiara Ferragni fa il suo lavoro e sponsorizza indumenti, ma la sua capacità di lanciare provocazioni è nota. Il suo corpo, inoltre, è tornato quello di prima dopo la seconda gravidanza. A marzo, infatti, è diventata mamma della piccola Vittoria, ma poco dopi mesi è di nuovo in una forma invidiabile.





Immancabile la reazione del marito, innamorato pazzo di Chiara Ferragni. “Sono un uomo fortunato”, commenta Fedez in una delle sue storie: “Guardate che bel cinturino che ha il telefono di mia moglie!”, scherza. “Spero tanto me lo regali, è bellissimo!”, aggiunge il rapper milanese con la faccina del godimento.

Risate a non finire, non c’è che dire. In questi, il marito di Chiara Ferragni è stato querelato da Alessandro Rinaldi, consigliere della Lega del Comune di Reggio Emilia citato dal rapper sul palco del concerto del Primo Maggio. A renderlo noto ai suoi quasi 13 milioni di follower è stato lo stesso cantante attraverso dei video che hanno ripercorso la vicenda.