Lo sappiamo bene, a volte Chiara Ferragni delizia il suo pubblico con delle foto pazzesche, in lingerie. E in tanti si chiedono sempre se Fedez sia geloso o meno. Tanti i commenti a ridosso di ogni foto della Ferragni in cui si chiede al marito se sia d’accordo o meno. Naturalmente chi segue la coppia sa bene che Federico Lucia, questo il nome del rapper, è sempre dalla parte della moglie, anzi, è proprio lui che a volte è il promotore della cosa. Durante gli ultimi scatti di Chiara Ferragni poi, in tanti hanno notato un particolare curioso e simpatico.

Ma andiamo con ordine. Chiara Ferragni, ultimamente, si è mostrata con un compitino intimo davvero meraviglioso e come al solito ha ricevuto una valanga di consensi trasversali. In tanti però, appunto, si sono però soffermati attentamente sugli scatti e hanno notato un particolare che gli ha permesso di capire perché il marito Fedez si è sempre dichiarato tranquillo e non geloso dell’attività social della moglie. “Ora è chiaro perché Fedez non è geloso degli scatti hot della moglie”, scrive qualcuno sui social.

Nello scatto infatti, sommando sullo specchio si nota un curioso particolare. Anzi, si nota una sagoma. E indovinate un po’ chi è? Proprio lui, Fedez. Dallo specchio infatti si vede il cantante impegnato con lo smartphone in mano a catturare l’immagine di Chiara Ferragni: “Tutti – scrive una fan – si chiedono ‘ma tuo marito ti fa fare queste foto?!!!??’. Il marito: LE FA LE FOTO Adoro!!!”.





Il rapper è stato scoperto e i follower non mancano di farlo notare con commenti come “Bello Fede allo specchio ahahah”, seguiti da frecciatine umoristiche: “Si scorge nello specchio lo sguardo affranto del povero Fedez esausto di dover sopportare tutto ciò”. Tuttavia Chiara Ferragni deve fare i conti anche con tutti quelli che non apprezzano gli scatti, o peggio, la sua figura.

E come in tutti i post, anche sotto questo troviamo le solite voci critiche sull’essere mamma di due bambini: “Ma non ti vergogni per i tuoi figli?”. Per fortuna però, a contrasto di ogni hater, c’è sempre un anticorpo che commenta, annientandolo. Si tratta degli ammiratori di Chiara Ferragni che la difendono sempre.