È la madre di tutte le madri del web, Chiara Ferragni ha da sempre condiviso su Instagram moltissimi scotti significativi riguardanti i suoi bambini, Leone e Vittoria. Proprio riguardo Vittoria, nata a marzo 2021, sono stati postati molti scatti buffi e divertenti.

La foto che nelle ultime ore ha riscosso più successo è stata sicuramente quella del bagno in piscina della bambina, che per l’occasione è stata posta all’interno di una mini struttura galleggiante che le ha fatto assumere una posa da vera e propria diva (anche gli occhiali da sole hanno giocato un ruolo decisivo).

Un’altra tra le foto super apprezzate dai follower di mamma Chiara Ferragni, è quella in cui Vittoria sta facendo il bagnetto. Impossibile non notare che per quest’ultima foto la Ferry abbia dovuto utilizzare una misura di precauzione molto diffusa tra i genitori avvezzi ad Instagram.





Nello scatto infatti i capezzoli della bambina sono stati oscurati da Chiara Ferragni con dei fiorellini rosa, con dei cuoricini rossi e dei simpatici quadrifogli. Una pratica che ha incuriosito più di qualche follower. “Perché coprire i capezzoli? È solo una bambina”. La risposta della moglie di Fedez non si è fatta attendere:

“Perché Instagram ha queste regole per le bambine, anche se neonate” Una sorta di protezione del social network per evitare che certe foto potrebbero finire in mani sbagliate. Una regola che Chiara Ferragni segue alla lettera, come da lei stessa rivelato ai suoi follower.