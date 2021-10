I fan di Chiara Ferragni sono apparsi preoccupati in queste ore per le condizioni di salute della figlia Vittoria, che non è stata bene dal punto di vista della salute. Dopo un primo trasporto al pronto soccorso e le dimissioni dal nosocomio, lei e Fedez hanno deciso di ricoverarla nuovamente perché non si era ancora ripresa del tutto. E dopo ore di silenzio la regina delle influencer ha voluto fare un nuovo aggiornamento sullo stato fisico della piccola, che ha solamente sette mesi di vita.

Nelle scorse ore avevano fatto sapere: “Purtroppo questa notte abbiamo dovuto portare nuovamente Vittoria al pronto soccorso. Dovrà stare qualche giorno in ospedale sotto osservazione. Ha preso da Leo un virus molto comune del raffreddore, che però nei bimbi piccoli come lei, dà luogo a situazioni da dover tenere sotto controllo. Lei è stanca ma sta bene”. Era da qualche giorno, infatti, che Leone veniva inquadrato dai genitori intento a fare l’aerosol, per combattere i sintomi del raffreddore.

Proprio i follower di Chiara Ferragni avevano manifestato tutta la loro ansia per l’insolito silenzio della donna, che non aveva fatto aggiornamenti sulle condizioni cliniche della bimba. Probabilmente, dopo aver letto tutti quei commenti in cui venivano chieste notizie su Vittoria, la moglie di Fedez ha utilizzato il suo profilo Instagram e attraverso una storia ha spiegato nei dettagli cosa sta succedendo in queste ore. Parole che comunque hanno fatto tirare un bel sospiro di sollievo a tutti.





Queste le parole di Chiara Ferragni sulla piccola Vittoria: “Grazie a tutti per i bellissimi messaggi e per tenerci nei vostri pensieri. Passo dopo passo Vittoria migliora, e speriamo continui così anche nei prossimi giorni”. Quindi, la situazione sarebbe in progressivo miglioramento, ma probabilmente dovrà rimanere ancora in ospedale per precauzione. Non ha fornito infatti informazioni su quando potrebbero essere previste le dimissioni, ma ormai si va verso la totale guarigione della bambina.

Dopo il momentaneo ritorno a casa dall’ospedale, Chiara Ferragni aveva detto ai suoi fan: “Siamo tornati dall’ospedale, Vitto stamattina stava peggio con febbre alta, difficoltà respiratorie e un po’ di disidratazione. Quindi siamo andati al pronto soccorso e adesso, dopo 10 ore lì, siamo tornati a casa dopo gli esami. Ha fatto controlli e flebo e ora la teniamo sotto osservazione a casa”.