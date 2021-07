Poteva non essere glamour già dalla nascita la figlia di Chiara Ferragni? No, e infatti così è: Baby Vittoria (ma il fratello Leone non è stato e non è da meno) a soli 4 mesi festeggiati da poco vanta già un guardaroba che fa invidia a chi ha la passione per la moda. Adorabile, la secondogenita di Chiara Ferragni e Fedez si lascia fotografare ogni giorno con look sempre nuovi e spesso griffatissimi.

Anche per l’ultimo mini party casalingo, Vittoria Lucia Ferragni era vestita un amore. Per l’occasione la piccola di casa Ferragnez ha sfoggiato un vestitino firmato Gucci. Nel dettaglio, un modello in stile impero della collezione Kids con uno strato superiore in tulle decorato con la doppia G, dei dettagli in pizzo a fiori sul colletto e maniche corte con i volant.

Chiara Ferragni, il prezzo dell’abito ‘ballerina’ della figlia Vittoria

Insomma, come per il primo, secondo e terzo ‘complemese’ anche il quarto baby Vittoria era elegantissima davanti alla torta sui toni del rosa. Certo, il prezzo di quell’abitino non è alla portata di tutti. Forse è un regalo del direttore creativo del brand, Alessandro Michele, ma per chi volesse acquistarlo per la propria principessina in rete viene venduto a 730 euro.





Una settimana fa “principessa”, oggi “ballerina”: nelle nuove foto pubblicata su Instagram da mamma Chiara Ferragni Vittoria in versione ballerina ha conquistato oltre 700mila cuoricini e un’infinità di commenti. Indossa un delizioso vestitino di Monnalisa, azienda toscana specializzata in abbigliamento per bambini che ha stretto un accordo quinquennale con l’influencer e prevede la realizzazione di una collezione Autunno-Inverno 2021-22 per neonate e bambine.

Tornando al grazioso abitino da ballerina sfoggiato dalla piccola Vittoria, è in tulle con stampa a bouquet. Ha scollo rotondo, balza arricciata sul fondo e maniche con doppia rouches verticale. Sembra o no il tutù di una ballerina? Sul sito del brand Monnalisa è disponibile per bambine di età diverse e in due varianti di colore, beige e rosa antico e total pink, e costa 195 euro.