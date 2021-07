Chiara Ferragni, la figlia Vittoria ha già 4 mesi. Sembra ieri che l’imprenditrice digitale e star dei social dava col marito Fedez il lieto annuncio della nascita di quella che per tutti fino a quel giorno era semplicemente ‘Baby V’. Solo allora, infatti, Chiara Ferragni ha svelato il nome scelto per la sorellina di Leone.

Il tempo vola e sono già trascorsi 4 mesi e, come ormai da tradizione, i Ferragnez hanno festeggiato la piccola con un mini party casalingo. La famiglia più social che ci sia tutta riunita davanti al tavolo con la festeggiata e la torta preparata per l’occasione. Come per il primo, secondo e terzo ‘complemese’ mini party ma mega torta per Vittoria Lucia Ferragni. E tutto sui toni del rosa.

Chiara Ferragni, 4 mesi di Baby Vittoria: quanto costa il look

Per i 4 mesi di Baby Vittoria, un’altra torta a più piani in total pink, decorata con il nome della neonata, trenini, palloncini e orsetti in pasta di zucchero. “Ti amiamo sempre di più ogni giorno”, la didascalia lkasciata da mamma Chiara Ferragni per condividere anche questo importante traguardo con i suoi milioni di follower. Vittoria del resto è dalla nascita una baby star di Instagram.





Ovviamente sono stati tantissimi i like e i commenti dei fan in questo giorno speciale per Vittoria e per tutta la famiglia. Da “Piccola orsacchiottina cresce” a “La faccia perplessa della baby mi fa morire”. E ancora “Tanti auguri baby V.”, poi c’è chi ironizza: “con i soldi della torta ci pago il mutuo” e “In 4 mesi ha preso le mie torte di quattro anni”. Ora il look.

È la figlia della più fashion in assoluto, dunque per la sua mini festa Vittoria era molto ‘stilosa’ con quel vestitino firmato Gucci. Si tratta di un modello in stile impero della collezione Kids, con uno strato superiore in tulle decorato con l’iconica doppia G, dei dettagli in pizzo a fiori sul colletto Peter Pan e le maniche corte con i volant. Il prezzo? Alto. Forse è un regalo del direttore creativo del brand, Alessandro Michele, ma per chi volesse acquistarlo per la propria principessina in rete viene venduto a 730 euro.