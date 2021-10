“Finalmente!”. Chiara Ferragni, è Fedez a dare per primo la bella notizia su Baby Vittoria. Con tanto di foto

Chiara Ferragni, l’annuncio ai fan sulla piccola Vittoria. Giorno dopo giorno, l’influencer milanese ha informato tutti i fan sulle condizioni di salute della figlioletta. E dopo giorni di tensione, è finalmente arrivato il momento di tirare un lungo sospiro di sollievo. Chiara Ferragni lo ha annunciato così.

Nelle ultime ore i Ferragnez hanno ringraziato i fan per il sostegno e l’affetto dimostrati durante un periodo di forte preoccupazione in merito alle condizioni di salute della piccola Vittoria: “Vittoria vuole ringraziarvi per i dolci messaggi e i pensieri affettuosi. Questa è lei ora, si sente bene”.

Un messaggio che ha certamente rassicurato tutti, a corredo di una foto di Vittoria, sorridente e pronta a tornare a giocare con il suo peluche fra le mani. Un vero e proprio incubo che pare essere finito. Il recente annuncio di Fedez fa tornare il sereno.





“Si torna a casa”, con queste parole Fedez non poteva che confermare ai fan che la piccola Vittoria può realmente tornare a sorridere tra le braccia di mamma e papà. La storia Instagram è stata condivisa dalla coppia e mostra Vittoria a bordo del suo passeggino pronta ad andare dritto verso casa.

Ricovero in ospedale, dunque, giunto definitivamente al termine. Ora per la piccola Vittoria è tempo di essere coccolata. E siamo certi che mamma e papà faranno in modo di continuare ad aggiornare i fan sulla situazione.