Ah, se non ci fossero bisognerebbe inventarli. Ma forse non ci riusciremmo, loro sono unici! Parliamo di Chiara Ferragni e Fedez, la coppia più social d’Italia, con buona pace di Khaby Lame che avrà più follower, ma forse non ‘influenza’ così tanto i costumi e le opinioni dei suoi seguaci. Per quanto riguarda invece l’influencer e imprenditrice e il marito cantante ogni loro mossa viene solitamente seguita da commenti, dichiarazioni, polemiche e chi più ne ha più ne metta.

Da quando, poi, alla famiglia si è aggiunta anche Vittoria, sorellina del piccolo Leone, le occasioni per far festa e quindi pubblicare post sono aumentate ancora. Venerdì 23 luglio i Ferragnez hanno festeggiato il quarto complimese dell’ultima arrivata con una torta super e tante foto. Centinaia di migliaia i mi piace e una pioggia di commenti entusiastici con i fan in visibilio per un evento così gioioso. E adesso i Chiara e Fedez si trovano in un albergo di lusso in Puglia, dove le camere non sono proprio alla portata di tutti…

Chiara Ferragni in queste ultime ore ha condiviso con il suo pubblico una miriade di foto per rendere il dovuto omaggio alla splendida location in cui sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza. Si tratta di un albergo di lusso, la masseria Torre Maizza per la precisione, mentre l’hotel si chiama Rocco Forte. Qui sono Chiara, Fedez, Leone e Vittoria. La struttura fa parte del resort di Borgo Egnazia, a Fasano, provincia di Brindisi.





Un luogo meraviglioso, ville con ogni tipo di comfort, camere da letto extra lusso, terrazze panoramiche con vista mare, giardini e piscine private. Insomma Chiara Ferragni e Fedez non potrebbero chiedere di più. Ma quanto costa alloggiare per una notte in un posto del genere? Beh, diciamo che i prezzi non sono proprio per tutte le tasche. D’altra parte c’era da aspettarselo.

Ebbene una notte nella masseria Torre Maizza, in questo periodo quindi alta stagione, in una stanza matrimoniale per due persone costa in media la bellezza di 1109 euro. Decisamente non uno scherzo. Ma d’altronde Chiara Ferragni e Fedez se lo possono permettere. Quindi non c’è nulla di cui meravigliarsi. Beati loro!