Chiara Ferragni e Fedez sono soliti sorprendere tutti con le loro fantastiche foto, che immortalano la coppia ma anche i due splendidi figli. Gli occhi dei fan spesso e volentieri cadono sugli oggetti e accessori di loro proprietà ed è ciò che è successo nelle scorse ore con la poltrona apparsa a casa Ferragnez. E quando tutti hanno letto il prezzo sono rimasti decisamente sbalorditi. Ebbene sì, non proprio tutti possono permettersi questo acquisto, che invece non è problematico per i due super vip.

Chiara Ferragni si è fatta vedere anche sul famosissimo Orient Express. La tratta più economica è quella diurna Parigi-Londra, che ha un costo di 800 euro. Il viaggio Venezia-Vienna-Londra costa 3.500 euro, quello Venezia–Budapest-Londra ha un prezzo di circa 4.000 euro mentre la tratta Istanbul-Bucarest-Budapest-Venezia arriva a circa 8.600 euro. Poi Venezia-Parigi, quella scelta da Chiara Ferragni & Co., che include pernottamento, pranzo, cena, colazione e tè e costa circa 2.500 euro a notte, ovviamente a persona.

Dopo essersi concessa quindi quel viaggio straordinario sull’Orient Express, Chiara Ferragni è tornata alla vita di tutti i giorni nella sua abitazione di Milano. Nelle storie e nelle foto pubblicate, dove è stato ripreso anche il marito Fedez, la poltrona di Louis Vuitton è stata inquadrata più volte. La sua bellezza è innegabile, ma in tanti si sono chiesti a quanto ammonterebbe il prezzo di questo oggetto per la casa. Tenetevi forte, perché non stiamo assolutamente per parlare di cifre decisamente abbordabili.





La poltrona di Chiara Ferragni e Fedez è però prodotta da un’azienda americana, che si chiama ‘Modernica’ ed è di Los Angeles. Il suo nome è ‘Grasshopper Chair’ ed è personalizzata con alcuni tessuti e materiali. Ad averla resa più personale per i Ferragnez è stato l’artista Etai Drori. Ma tutti vogliono sapere il suo costo ed ecco che siamo pronti a svelarvelo: per acquistarla bisognerà spendere 1.795 dollari, ovvero oltre 2.000 euro. Una somma di denaro sicuramente non accessibile per tutti i loro follower.

Per il compleanno di Fedez, Chiara Ferragni aveva invece regalato una collana personalizzata al coniuge. Il prezzo è decisamente alto: quelle più piccole costano 400 euro, mentre quelli più elaborati 25 mila euro. Poi c’è anche la catenina, che ha un prezzo variabile dai 500 ai 1000 euro. E la collana di Fedez è decisamente elaborata. Quindi, non badano certamente a spese.