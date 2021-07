“Che stile di me***”. Chiara Ferragni e Fedez, l’umiliazione in diretta. Ma c’è un motivo ‘serio’

Fedez e Chiara Ferragni continuano a documentare tutta la loro vita attraverso i social. Di recente hanno postato le foto della festa del quarto mese della figlia Vittoria. I Ferragnez hanno acquistato una torta particolare accompagnata da simpatici orsacchiotti di zucchero. “Four months of this amazing baby” scrive Chiara, che posta quattro foto, una per ogni mese compiuto dalla piccola Vittoria.

Come in un’emozionante album di famiglia digitale, Chiara Ferragni ha voluto festeggiare il quarto mese della sua Vittoria con un collage di foto. In ognuna compare con la piccola, a uno, due, tre e quattro mesi. Presente ovviamente anche Leone e nell’ultimo collage, naturalmente, anche papà Fedez. Tanti i commenti dei follower che hanno voluto mandare un messaggio alla famiglia Ferragnez in questo giorno speciale. Da “Piccola orsacchiottina cresce ❤️” a “La faccia perplessa della baby mi fa morire😂👏”. E ancora “Tanti auguri baby V.! 💞💞”, poi c’è chi ironizza: “con i soldi della torta ci pago il mutuo” e “In 4 mesi ha preso le mie torte di quattro anni”.

Nelle ultime ore Fedez e Chiara Ferragni hanno dato vita a un divertente siparietto: Fedez sceglie un abbigliamento un po’ sopra le righe e Chiara Ferragni, regina di stile, si rifiuta di farsi vedere in giro con lui: “Amore mi vergogno con te così, hai uno stile di m***a!”. A Chiara Ferragni non è piaciuto la scelta del marito.





Su Instagram Fedez ha condiviso un video in cui mostra l’abbigliamento scelto per uscire con la moglie, che conta un largo cappello, una maglietta, dei pantaloncini particolari e calzini colorati. Un abbinamento particolarmente colorato e pop, non gradito da Chiara Ferragni: “Amore – lo avverte – mi vergogno con te così, hai uno stile di m***a!”.

Il rapper ha continuato a difendere le sue scelte nell’armadio (“Le calze di “Mille”, il cappello è per il sole e il tocco di fantasia sono le scarpe”) e ha provato a convincere Chiara Ferragni ad uscire comunque con lui. In ascensore il rapper cerca affettuosamente di riappacificarsi, ma la Ferragni nega ogni tipo di contatto: “Bacino?!.. No io non bacio i dodicenni, farò finta che non ti conosco…”. Un simpatico siparieto che finisce non appena la coppia arriva all’appuntamento con gli amici, che naturalmente fanno ironicamente i complimenti a Fedez per un suo look, commentando con un ammirato “oooooohhhhh”.