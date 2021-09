Chiara Ferragni e Fedez, insulti, facce tese e urla. Immortalati così: lite furiosa sullo yacht

Sono foto assolutamente inedite quelle rilasciate da Chi e riguardanti Fedez e Chiara Ferragni. I Ferragnez, clan paragonato ai Kardashian e ai reali d’Inghilterra, sono stati pizzicati dai paparazzi del magazine Chi durante un’animatissima lite in alto mare. Ahi ahi ahi, e chi se lo aspettava?! I coniugi Ferragni – Lucia sicuramente no.

Una scena davvero inedita per i fan della coppia, e in generale per tutti, dato che l’abitudine ormai consolidatasi su Instagram e in generale un po’ dappertutto è quella di di una famiglia super affiatata, in cui Chiara e Fede sono amorevoli e indiscutibilmente complici.

Non dimentichiamo quanto su Instagram siamo abituati a vedere Fedez e Chiara Ferragni in un idillio senza fine (quello che loro ci concedono di vedere). È successo proprio a bordo dello yacht di Diego Della Valle, su cui i Ferragnez sono saliti negli ultimi giorni delle loro ferie che hanno trascorso in Costiera Amalfitana. Ad essere stato immortalato è stato un litigio epico.





Il mag Chi si è dato da fare e ha pizzicato il primo litigio alla luce del sole di Chiara Ferragni e Fedez. La coppia ancora in carica più mediatica d’Italia. Un litigio che ha mostrato per la prima volta il lato inedito, ma c’è anche da dire normalissimo per qualsiasi coppia, della loro vita lontana dai social. Ad oggi non sono chiari i motivi della lite tra Chiara e Federico ma pare che tra i due siano volate “parole grosse e insulti”, così come riporta gossipetv.com.

Ad oggi né l’imprenditrice digitale né il cantante hanno voluto rilasciare dichiarazioni sulle foto pubblicate dalla rivista diretta da Alfonso Signorini, nel numero di Chi in edicola da mercoledì 1 settembre. La Ferragni ha però ricordato ai suoi follower il suo anniversario di matrimonio. Il 1 settembre 2021 Fedez e Chiara Ferragni festeggiano il terzo anniversario di matrimonio.