Chiara Ferragni, Fedez, Leone e Vittoria: la famiglia Ferragnez è più unita, felice e bella che mai. E ora tutti i fan non aspettano altro che l’uscita della serie. Già, l’annuncio dell’uscita della serie The Ferragnez, che sarà disponibile a dicembre 2021 su Amazon Prime Video, è arrivato pochi giorni fa.

Si tratta di un nuovo docu-reality dove tutta la family più social che ci sia condividerà con il pubblico le proprie giornate, quindi i momenti che riguardano la cura di Leone e la piccola Vitto, ma anche i lavori di mamma e papà, come le fashion partnership di Chiara Ferragni e i progetti musicali e i podcast di Fedez, all’anagrafe Federico Lucia. L’abbiamo fatto per davvero – ha scritto lei nella didascalia del trailer della serie – Io e la mia famiglia siamo veramente fieri di annunciarvi la nostra nuova serie tv: The Ferragnez”.

Chiara Ferragni, Fedez e i figli: il nuovo ritratto di famiglia

“Uscirà questo Dicembre in tutto il mondo su Amazon Prime Video – ha continuato Chiara Ferragni sul suo Instagram, arrivato ormai a quasi 25 milioni di follower – Non posso dirvi di più ma non vedo l’ora che vada

online, sono sicura che vi piacerà”. E l’attesa e la curiosità hanno toccato picchi altissimi. Figuriamoci quando dicembre sarà ancora più vicino…





I criticoni ci sono sempre stati e sempre ci saranno e ovviamente non possono piacere a tutti, ma sarebbe sciocco negare che i Ferragnez sono diventati inarrestabili. E nell’attesa di vederli di nuovo in tv (come

dimenticare il documentario incentrato sulla storia di Chiara Ferragni), l’influencer ha condiviso sul suo profilo un nuovo, dolcissimo ritratto della family più famosa d’Italia.

I Ferragnez al gran completo: ci sono Leone e Vittoria in primo piano e Chiara Ferragni e Fedez alle loro spalle. Incredibile quanto crescano in fretta i due biondini che ancor prima di nascere erano già delle baby star di Instagram. Leo è adorabile, Baby V, che è sempre più grande, sembra la perfetta fusione di mamma e papà. Sotto al post i commenti e i cuori non si contano. Ma uno su tutti ricorre: “Stupendi”.