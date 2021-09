Chiara Ferragni e Fedez dopo la clamorosa lite sullo yacht. Spunta la foto e loro reagiscono così

Così come come si legge sul settimanale Chi: “Il rapper esplode e inveisce contro sua moglie, la quale cerca di riportare la calma, prima di scoppiare in un pianto disperato. Durante lo scontro, il rapper le mostra qualcosa sul cellulare e fa delle telefonate. Così i Ferragnez non li abbiamo mai visti”. Poi mentre la Ferragni si fa consolare dalle sorelle e dal suo migliore amico Angelo, Fedez si estranea dal gruppo e non si fa più vedere.

Questo ciò che è accaduto nei dettagli nella giornata di ieri, una scena davvero inedita per i fan della coppia, e in generale per tutti, dato che l’abitudine ormai consolidatasi su Instagram e in generale un po’ dappertutto è quella di di una famiglia super affiatata, in cui Chiara e Fede sono amorevoli e indiscutibilmente complici.

Appena ieri sono comparse le foto della furiosa lite tra Chiara Ferragni e Fedez a bordo dello yacht di Diego Della Valle. È stato il magazine Chi a renderle note (da oggi in edicola). Ed ecco che oggi, giorno in cui festeggiano il loro terzo anniversario, Chiara Ferragni scaccia via ogni chicchiericcio che fa riferimento a una crisi con Fedez.





La dedica d’amore della Ferragni: “Tre anni fa ho sposato l’uomo della mia vita ed è stato uno dei giorni più belli che abbia mai vissuto, circondato da tutte le persone che amo veramente.Per molti altri anni che celebrano questo sentimento, Fedez ti amo”

L’imprenditrice digitale dedica un post speciale alla sua storia d’amore con il rapper, padre dei suoi due figli, Leone e Vittoria. Ma Chiara ha voluto scherzare e far uscire il suo lato ironico, come siamo sempre stati abituati a vederla, pubblicando una storia di un divertentissimo prima e dopo della coppia: da felici il giorno del matrimonio a furibondi tre anni dopo. Tutto il mondo è paese!