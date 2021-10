“Sono in crisi ed ecco perché”. Chiara Ferragni e Fedez, notizia bomba e retroscena ‘scottante’ sulla coppia

Chiara Ferragni e Fedez, all’anagrafe Federico Lucia, sono una delle coppie più in vista del jet set italiano. Una storia d’amore nata quasi per caso, una cena con amici in comune, poi il nome dell’influencer sul testo del brano ‘Vorrei ma non posto’ e un video di risposta in cui Chiara Ferragni cantava “Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitton, e un collare con più glitter di una giacca di Elton John”.

Fedez non ci aveva pensato due volte a rispondere con un video pubblico in cui domandava: “Chiara limoniamo?”. Il resto è storia. I due si fidanzato e poco dopo, sorprendendo tutti, durante un concerto all’Arena di Verona Fedez chiede a Chiara Ferragni di sposarla. Nel frattempo arriva il primo figlio, Leone, nato nel 2018 a Los Angeles e nel settembre dello stesso anno la coppia convola a nozze a Noto, in provincia di Siracusa, con un matrimonio da favola con tanto di volo privato Alitalia per trasportare i tantissimi invitati all’evento.

Chiara Ferragni e Fedez in crisi

In molti non avrebbero scommesso un euro sulla loro storia d’amore, ma il loro legame si è consolidato ancora di più con la nascita della seconda figlia, Vittoria, nata il 23 marzo 2021. In questi giorni la piccola si trova in ospedale a causa di una forte bronchite e come sempre Chiara Ferragni ha tenuto informati i fan sulle sue condizioni.





“Vittoria dovrà stare qualche giorno in ospedale sotto osservazione per ragioni di sicurezza. Ha preso da Leo un virus molto comune di raffreddore, che però nei bimbi piccoli come lei dà spesso luogo a situazioni da tenere sotto controllo”, ha scritto Chiara Ferragni, che ora si trova a gestire la notizia di una forte crisi con il marito Fedez.

A svelarlo è Ivan Damiano Rota su Dagospia: “Ancora – si legge – non é dato sapere niente di più a parte il fatto che, secondo quanto dicono alcuni (pseudo) amici, sarebbe a causa della gelosia reciproca dell’esposizione mediatica. Una crisi a colpi di like?”.