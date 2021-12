Nella casa di Chiara Ferragni e Fedez in tanti si sono accorti di una grande quantità di oggetti preziosi, che costano decisamente una fortuna. Ma stavolta l’attenzione si è concentrata soprattutto su rari bauli che appaiono spesso e volentieri alle spalle dei Ferragnez e dei loro figli. E quando i follower hanno saputo il prezzo sono rimasti sbalorditi. Certo, si poteva ipotizzare che non costassero poco, ma la cifra emersa in queste ore ha fatto sbarrare gli occhi proprio a tutti i loro fan.

Qualche giorno fa invece vi abbiamo parlato dell’orologio pieno di diamanti di Chiara Ferragni. Si tratta di un modello con cronografo firmato Hublot, è in oro giallo 18 carati, ha il quadrante nero e il cinturino e il contorno del quadrante tempestati di pietre preziose incastonate e scintillanti. Il prezzo? Sul sito ufficiale del brand non è disponibile un orologio identico a quello di Chiara Ferragni, ma una variante con dei diamanti solo sul quadrante viene venduta a 45.600 euro. Ma veniamo ai bauli.

Soprattutto osservando la nuova serie dedicata alla vita di Chiara Ferragni, di Fedez e della sua famiglia gli ammiratori della coppia hanno osservato con curiosità assoluta questi grandi bauli. Che sono ovviamente firmati. Infatti, è venuto fuori che questi grossi oggetti che arredano l’abitazione sono di Louis Vuitton. In particolare, siamo in presenza del Baule Courrier Lozine 100. Ovviamente non è solamente un accessorio, ma può essere usato da chiunque come un baule per viaggiare in comodità.





Questi bauli di Louis Vuitton presenti nell’arredamento della dimora di Chiara Ferragni e Fedez hanno la stessa grandezza di un mobile e sono tra i prodotti più suggestivi e apprezzati della famosa marca. Adesso tenetevi pronti perché è arrivato il momento di svelarvi l’incredibile costo. Questi bauli sfiorano il prezzo di 40 mila euro, infatti esattamente costa 36 mila euro. Anche se alcuni sono convinti che siano ancora più prestigiosi quelli di casa Ferragnez e non è detto che abbiano speso anche di più per accaparrarseli.

Invece, nelle scorse ore è arrivata una dichiarazione che ha tranquillizzato dalla sorella di Chiara Ferragni, Valentina: “Se avessi aspettato altro tempo avrei dovuto subire un innesto di pelle con un intervento molto più invasivo. Ora però dovrei essere guarita al 100%”. Ha dunque sconfitto il tumore che l’aveva colpita e ha fatto tirare un sospiro di sollievo a tutti.