Chiara Ferragni e Fedez sono probabilmente la coppia più social che ci sia, ma anche una delle più unite. I Ferragnez stanno anche per cambiare casa, perché come spiegato dalla stessa influencer avevano il desiderio di trasferirsi in una casa di proprietà. Casa che è ancora in costruzione e che Chiara Ferragni ha svelato in anteprima pochi giorni fa. Il nuovo appartamento dovrebbe essere pronto per il 2022 e “sarà stupefacente”, ha assicurato lei tra le Storie di Instagram in cui per la prima volta ha fatto vedere lo scheletro.

Anche il team di architetti che ha mostrato i lavori del nuovo appartamento sui social e mostrato anche quanto grande sarà l’intera costruzione. Sembra enorme! “Abbiamo mantenuto il segreto per un anno – hanno scritto nelle loro Storie di Instagram – Per la prima volta oggi abbiamo avuto la possibilità di vedere in anteprima la futura casa che abbiamo interamente disegnato per i nostri cari Chiara Ferragni e Fedez. È un onore lavorare per voi, ragazzi”.

Compleanno Fedez, la sorpresa di Chiara Ferragni

Ora invece c’è un’altra data importante da celebrare, ovviamente anche su Instagram. Il 15 ottobre Fedez festeggia il suo compleanno. Il cantante, all’anagrafe si chiama Federico Lucia, compie 32 anni e per l’occasione sua moglie lo ha sorpreso con una romantica dedica e raccogliendo alcuni degli scatti più rappresentativi della loro relazione, da cui sono nati i piccoli Leone e Vittoria.





Chiara Ferragni ha pubblicato su Instagram un post per fare gli auguri di buon compleanno a Fedez ricordandogli sia riuscito a cambiare la sua vita, offrendole una prospettiva diversa, facendola diventare una mamma e strappandole ogni giorno un sorriso. Quindi ha ribadito che è pronta a sceglierlo un altro milione di volte. “Buon compleanno alla mia pazza metà – ha scritto Chiara Ferragni – il ragazzo che ha cambiato ogni prospettiva e mi ha fatto innamorare perdutamente”.

“Il ragazzo che mi ha reso madre e ha creato con me la più bella delle famiglie. Il ragazzo che mi rende orgogliosa ogni giorno, che condivide i miei valori e mi fa ridere più di chiunque altro. Ti sceglierei un altro milione di volte, ti amo raviolito. Buon compleanno amore mio”, ha concluso Chiara Ferragni allegando le foto che ripercorrono un po’ la loro storia d’amore. La reazione di Fedez? Ha risposto al post della moglie con due emoticon: quella di un faccino che piange e quella di un cuore.