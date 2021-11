Splendido annuncio di Chiara Ferragni e Fedez, che sono sempre in grado di sorprendere migliaia e migliaia di loro fan. Negli ultimi giorni c’è stata tanta apprensione per le condizioni di salute della secondogenita Vittoria, ricoverata in ospedale per un virus che l’aveva debilitata moltissimo, poi fortunatamente grazie all’intervento dei medici la situazione è migliorata e ora è in ottima salute a casa dei Ferragnez. Ora questa novità incredibile, che i follower attendevano davvero da molto.

Fedez aveva annunciato così le dimissioni della figlia di sette mesi dal nosocomio: “Si torna a casa”. Con queste parole Fedez non poteva che confermare ai fan che la piccola Vittoria poteva realmente tornare a sorridere tra le braccia di mamma e papà. La storia Instagram è stata condivisa dalla coppia e ha mostrato Vittoria a bordo del suo passeggino pronta ad andare dritto verso casa. E adesso è l’intera famiglia ad essere coinvolta da questa news decisamente molto interessante.

Questa notizia di cui vi stiamo per riportare alcuni dettagli ha immediatamente fatto il giro della rete. Ovviamente non poteva che essere Chiara Ferragni a pubblicare per prima la news, che è stata accolta favorevolmente. Ed è già partito il countdown da parte dei follower dei Ferragnez, i quali sperano di ammirarli ben presto. E sono praticamente tutti i familiari i grandi protagonisti di questo evento, che emozionerà sicuramente milioni e milioni di persone in Italia e all’estero.





Qualche ora fa Chiara Ferragni e Fedez hanno annunciato l’uscita della loro prima serie televisiva, che farà il suo esordio su Amazon Prime: “L’abbiamo fatto per davvero. Io e la mia famiglia siamo veramente fieri di annunciarvi la nostra nuova serie tv: The Ferragnez. Uscirà questo dicembre in tutto il mondo su Amazon Prime Video. Non posso dirvi di più ma non vedo l’ora che vada online. Sono sicura che vi piacerà”. E i seguaci dell’imprenditrice digitale l’hanno riempita di messaggi.

E queste sono state le principali reazioni dei fan di Chiara Ferragni e Fedez, che hanno scritto le loro sensazioni sul profilo della donna: “Non vediamo l’ora di vederla”, “Che fighi e Leone è già una star della serie”, “Io vi adoro come coppia e siete simpaticissimi”, “Un bellissimo regalo di Natale”, “La mia attenzione sarà anche per nonna Luciana, bellissima”, “Ancora non ci credo, sarà fantastico poterla finalmente vedere”.