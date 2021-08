Sono iniziate le vacanze in Sardegna dei “Ferragnez”, la famiglia composta da Fedez, Chiara Ferragne e i piccoli Leone e Vittoria. L’influencer da oltre 24 milioni di follower su Instagram, imprenditrice digitale di fama mondiale e il cantante sono sbarcati poco dopo le 14 del primo agosto all’aeroporto Costa Smeralda. Ad attendere i Ferragnez una marea di fan e obiettivi per catturare uno scatto.

Chiara, che ha sfoggiato tuta della sua linea di abbigliamento Chiaraferagnicollection con valigia rosa, insieme a Vittoria e alla baby sitter Rosalba è salita su una macchina. Fedez con Leo su un’auto diversa. Destinazione Porto Cervo, Costa Smeralda, dove la coppia ha affittato una bellissima villa.

Chiara Ferragni e Fedez, quanto costa la villa in Sardegna

Dai profili Instagram vengono fuori i primi dettagli della vacanza. La famiglia ha preso casa a Porto Cervo e si gode il relax. La coppia ha anche pubblicato le foto del primo pranzo della vacanza non poteva che essere a base di una delle principali specialità dell’Isola, i culurgiones ogliastrini, conditi con un po’ di burro, salvia e pecorino a scaglie.





La villa affittata da Chiara Ferragni e Fedez si trova a Porto Cervo e la coppia tracorre il tempo tra bagni in piscina, partite a basket, cucina sarda e ovviamente spiaggia e mare. Secondo quanto riporta il quotidiano Gallura Oggi la zona abitabile della villa è di ben 650 metri quadri su un lotto di circa 4000.

Villa con piscina e tutti i confort, con un campo da basket, un teatro, una sala fitness e sette camere da letto (tre per gli ospiti). “I pavimenti sono tutti in marmo così come i bagni, uno di questi con la vasca in pietra. Un lusso per pochi, a giudicare dal prezzo. Si parte, infatti, dai 3500 euro a notte per affittarla”, si legge sul quotidiano sardo.