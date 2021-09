Non è stata una bella nottata quella di Chiara Ferragni che ammette di essere distrutta. L’influencer più famosa del mondo ha condiviso con i follower un momento duro vissuto la notte scorsa. La moglie di Fedez ha postato sulle stories di Instagram una foto del figlioletto Leone in pigiama e della cagnolina Matilda. Poi però sono le parole della didascalia a spiegare cosa è successo: “Terribile notte con Vittoria, così dolorante per la dentizione”. La baby sister di Leone, che ora ha sei mesi, avrebbe trascorso la notte insonne a causa del dolore per lo spuntare dei primi dentini.

Facendo stare svegli, non solo mamma Chiara Ferragni, ma anche il fratellino Leo e la cagnolina Mati. Si è trattata, a dire di mamma Chiara, di una lunga notte insonne, in piena fashion week. Si sa però, nel momento della dentizione dei bimbi, il sonno scarseggia. Immediato il supporto dei fan sotto la foto dell’imprenditrice milanese: “Forza mamma Chiara. Forza piccola Vittoria, sei stupenda”.

Nel frattempo arriva la serie TV ufficiale di Fedez e Chiara Ferragni: sarà composta da 8 puntate, comincerà a dicembre su Amazon Prime Video e sarà trasmessa in tutto il mondo. La celebre coppia, oramai famosa in tutto il mondo, diventerà pertanto una miniserie televisiva: lo ha annunciato Chiara Ferragni tramite un post sui suoi social, scritto sia in italiano, sia in inglese.





Poco dopo, il quotidiano Repubblica, nella sua edizione on line, ha riportato anche che i due artisti hanno pubblicato un breve video che accompagna l’annuncio, girato nel centro di Milano, dove sono ben visibili il Duomo e una grossa scritta pubblicitaria che indica “The Ferragnez, La Serie-TV”.

La serie, che ricorda per certi versi quella degli Osbourne (e a seguire tante altre), sarà presente fra qualche mese sulla piattaforma video Amazon Prime. Probabilmente racconterà la vita in primo piano di tutti i personaggi della famiglia Ferragnez. A partire da Chiara Ferragni, con i suoi mille impegni per via del lavoro. Ma anche Fedez, impegnato nel sociale e nella musica. E poi i bimbi più seguiti di Instagram: Leone e Vittoria e la Mati.