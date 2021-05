Chiara Ferragni è una vera e propria star mondiale. L’imprenditrice digitale è una delle donne più influenti non solo in Italia, ma anche a livello internazionale ed è ormai ricercata da tantissime aziende. Sono infatti diversi i brand o le imprese che hanno messo gli occhi su di lei e che l’hanno convinta a sponsorizzare prodotti e servizi. Nelle ultime ore la moglie di Fedez ha pubblicato però una foto che ha un po’ innervosito i follower. La speranza di questi ultimi è che lei possa evitare di creare una nuova moda.

Soltanto qualche giorno fa è stata criticata dopo la sua foto agli Uffizi di Firenze. La visita ‘promozionale’ di Chiara Ferragni a Firenze ha fatto storcere la bocca a molti dei suoi follower. Uno in particolare, scrive: “Cosa tocca fare per portare i giovani ai musei ! Mandarci la Ferragni … mi piacerebbe però anche sentirla parlare se sa cosa sta visitando, la storia dell’arte, la storia di questo o quell’altro artista”.

Chiara Ferragni si è dunque fatta vedere in splendida forma, dopo la gravidanza che ha portato alla nascita della secondogenita Vittoria. Il suo fisico è infatti impeccabile in bikini e non è su questo che i follower hanno puntato l’attenzione per criticarla. I seguaci dell”imprenditrice digitale si sono però accorti di un dettaglio in particolare e temono che adesso in molte possano seguire la sua indicazione, seppur involontaria. Andiamo a vedere insieme su che cosa si sono concentrati gli internauti stavolta.





Il costume di Chiara Ferragni è stato indossato a vita molto bassa e tra i tanti commenti che ha ricevuto nelle scorse ore c’è chi ha scritto, respingendo questo ritorno al vecchio stile: “Non è che adesso la farai tornare di moda? Non farlo”, “Adesso dovremo tornare alla vita bassa?”, “Chiara, ma un bel costume a vita alta no?”. Da parte sua non sono arrivate repliche a queste insinuazioni dei suoi follower, ma chissà se nei prossimi giorni non riproporrà altre immagini che facciano intuire quale sia la sua posizione in merito.

Recentemente Chiara Ferragni è stata criticata anche per la sua collaborazione con ‘Nespresso’: “Quindi il fatto che sia senza etica e senso civico possiamo tralasciarlo? Attenzione verso le persone e il pianeta? Certo, tra l’uso del jet privato per andare in Sardegna e le duecento pellicce che possiede direi che ha proprio dei valori altissimi. A mio avviso avete messo a rischio la vostra brand image”.