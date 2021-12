Momento estremamente difficile per Chiara Ferragni e Fedez, che a pochi giorni da Capodanno hanno scoperto di essere positivi al coronavirus. La coppia è ovviamente in quarantena a casa e utilizza delle mascherine per cercare di evitare il contagio ai figli Leone e Vittoria. Poche ore fa l’imprenditrice digitale è comunque tornata a parlare sul social network Instagram e ha fornito un nuovo aggiornamento anche sulle condizioni di salute dei due bambini, che non sono comunque in ottimo stato.

Fedez aveva annunciato così la positività al tampone di lui e di Chiara Ferragni: “Io e la Ferri siamo positivi, che gioia. Ci stavamo testando ogni giorno per essere sicuri e ieri abbiamo fatto un molecolare, il cui risultato è arrivato adesso e io e Fede siamo positivi. I bambini non si sa come ma sono negativi. Dobbiamo indossare le mascherine in casa, tutto il giorno e non possiamo mantenere più di tanto una distanza con i bambini dovendoli accudire. La nostra priorità adesso è che i bambini stiano bene, quindi speriamo che continui così”.

Inoltre, Chiara Ferragni ha deciso di fare una sorta di sondaggio sul suo profilo social ed è uscito fuori un dato davvero inquietante. La moglie di Fedez ha infatti domandato a tutti i suoi seguaci quanti di loro fossero positivi al Covid. Ed è giunto un numero pazzesco: 145 mila follower. A testimonianza del fatto che l’ondata del coronavirus è decisamente molto forte. E stando ad alcuni esperti, il peggio potrebbe ancora arrivare con 100 mila casi al giorno previsti a metà gennaio dopo le festività.





I suoi fan hanno prestato la massima attenzione, quando Chiara Ferragni ha fatto il punto della situazione sui figli Leone e Vittoria, che stanno comunque accusando dei sintomi nonostante siano negativi al tampone: “I bambini ogni tanto continuano ad avere la febbre e hanno tantissima tosse. Ma continuano ad essere negativi, un mistero. Speriamo si riprendano presto perché non poterli curare, non poterli abbracciare è un incubo”. Indubbiamente uno dei momenti più complicati da quando sono genitori.

Comunque Chiara Ferragni e Fedez non sono gli unici personaggi famosi ad essere stati infettati dal coronavirus in questi giorni. Nei giorni scorsi è stata annunciata la positività del cantante Jovanotti e del conduttore televisivo Nicola Savino. Ma casi si segnalano anche nel mondo del calcio, con i calciatori di Serie A Fabian Ruiz e Simone Verdi contagiati dal virus.