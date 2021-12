Chiara Ferragni e Fedez bloccati a casa col Covid come tante, tantissime persone. Erano già tornati dalla montagna perché la piccola Vittoria stava poco bene e per sicurezza hanno preferito rientrare a Milano. Poi la doccia fredda col risultato del tampone. Immediatamente l’influencer e il rapper hanno comunicato la loro positività ai follower.

Sia Chiara Ferragni che Fedez sono asintomatici, i bambini stanno bene a parte qualche linea di febbre e un po’ di tosse sono risultati negativi, ma dovranno restare tutti chiusi in casa ancora qualche giorno. Negli spazi condivisi la coppia più social che ci sia usa doppia mascherina. Solo in camera da letto, quando sono soli, si mostrano senza.

Chiara Ferragni, accappatoio e ciabatte di lusso: prezzi

Restando chiusi in casa, Chiara Ferragni e Fedez sono se possibili più attivi che mai su Instagram. Complice la noia, registrano Storie di continuo di come stanno trascorrendo il tempo anche con i bimbi. E allora giochi con Leone, serie tv a non finire, video divertenti della piccola Vittoria e il tutto, ovviamente in outfit casalinghi.





Chiara Ferragni scherza anche sul look che avrebbe voluto sfoggiare a Capodanno, se non fosse stata contagiata dal maledetto Covid. E prova a spiegare agli hater che la manicure attuale è stata realizzata prima di Natale, non certo è uscita di casa da positiva per avere nuove unghie. Poi un momento di relax.

Per scaricare la tensione l’influencer ha scelto una bella doccia calda, che l’ha rimessa al mondo. E anche in questa occasione si si è scattata dei selfie. Chiara Ferragni in accappatoio e ciabatte, completamente struccata. Ma l’accappatoio verde e le ciabatte dello stesso colore non sono proprio alla portata di tutti. Firmati Bottega Veneta, l’accappatoio sul sito del brand costa 490 euro mentre le ciabatte 450 e sono entrambi disponibili in blu.