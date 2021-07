Chiara Ferragni è la bionda più famosa dell’imprenditoria digitale nel mondo. Giovane e fresca, mamma a tempo pieno, lavoratrice instancabile e moglie affettuosa. Sappiamo bene che i suoi successi non si riescono a contare sulla punta di sole cinque dita, il talento mastodontico per gli affari l’ha sempre accompagnata, da quando ha cominciato a scattarsi selfie diventando la pioniera indiscussa.

Sempre in front row alle passerelle delle Maison più blasonate a livello mondiale, senza mai rinunciare alla propria spumeggiante personalità. Famosissimo il suo brand The Blonde Salad, il cui logo è un occhio dall’iride azzurra. Ogni stagione, ma anche con più frequenza, vengono droppate le sue collezioni. Essendo piena Estate, poco fa sono entrati in ballo i costumi da bagno.

Chiara Ferragni ha lanciato la sua nuova collezione di costumi di lusso e, manco a dirlo, sui social si è scatenata l’ennesima polemica sterile perché il loro costo. Ma non si parla solo del prezzo pieno del singolo articolo, ad essere contestato è anche lo sconto applicato ad esso, che stando a sentire il coro dell’internet (in questo caso poi non così numeroso) sarebbe oltremodo esagerato.





La magia di Chiara Ferragni è quella di sapersi porre nel modo più corretto possibile in una delle piattaforme più insidiose che esistano tra i social, Instagram. Ciò non significa che grazie a questo non si trovi spesso oggetto di polemiche poco edificanti. È il caso di alcuni capi della sua collezione, il cui costo è stato definito, anche in saldo, a dir poco da capogiro.

A finire nel mirino degli haters è stato un costume da bagno azzurro personalizzato con il logo di The blonde Salad, e il cui prezzo è di ben 150 euro. Una volta iniziati i saldi il costo del costume è stato portato a 105 euro, ma molti sui social si sono lamentati perché sarebbe stato come sempre “eccessivo” per un semplice costume da bagno. Manco a dirlo, Chiara Ferragni non si è sentita minimamente toccata dall’accaduto e sta già programmando le sue decime vacanze estive in compagnia di tutta la famiglia.